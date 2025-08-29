В Московской области отремонтировали остановочные павильоны в семи округах

29 августа 2025, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановки общественного транспорта отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы были проведены как в городах, так и в малых населённых пунктах.



