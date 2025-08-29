В Московской области отремонтировали остановочные павильоны в семи округах
Остановки общественного транспорта отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы были проведены как в городах, так и в малых населённых пунктах.
В малых населённых пунктах остановки починили на 1-й Волоколамской улице в красногорском посёлке Нахабино, на улице Центральная в селе Гжель и на Школьной улице в селе Загорново Раменского округа, на Советской улице в деревне Чемодурово округа Воскресенск и на Центральной улице в мытищинской деревне Высоково.«В городской черте остановочные павильоны привели в прядок на улице Народного Ополчения в Красногорске, на Носовихинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка, на Большой Серпуховской улице в Подольске и на Октябрьском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.