Новый образовательный комплекс в красногорском ЖК «Тетрис» готов к открытию

29 августа 2025, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Образовательный комплекс на 420 мест построили в жилом комплексе «Тетрис» на территории городского округа Красногорск. Объект готов к открытию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В комплекс-новостройку входит дошкольное отделение на 260 воспитанников и блок начальных классов на 160 учеников.





«В здании расположены учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовая, а для детсадовцев — групповые помещения со своими игровыми-спальнями, а также физкультурный и музыкальный залы», — говорится в сообщении.