Новый образовательный комплекс в красногорском ЖК «Тетрис» готов к открытию
Образовательный комплекс на 420 мест построили в жилом комплексе «Тетрис» на территории городского округа Красногорск. Объект готов к открытию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В комплекс-новостройку входит дошкольное отделение на 260 воспитанников и блок начальных классов на 160 учеников.
«В здании расположены учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовая, а для детсадовцев — групповые помещения со своими игровыми-спальнями, а также физкультурный и музыкальный залы», — говорится в сообщении.На прилегающей территории установлены игровые и спортивные площадки. Кроме того, оборудована учебная зона с метеостанцией, где дети смогут изучать погодные явления и ПДД.