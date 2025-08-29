В луховицком ЖК «Солнечный» поставили на кадастр два восьмиэтажных дома

29 августа 2025, 09:37

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два восьмиэтажных многоквартирных дома, построенных в жилом комплексе «Солнечный» на территории округа Луховицы, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.



