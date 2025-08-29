В луховицком ЖК «Солнечный» поставили на кадастр два восьмиэтажных дома
Два восьмиэтажных многоквартирных дома, построенных в жилом комплексе «Солнечный» на территории округа Луховицы, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.
Общая площадь новых домов составляет свыше 6,4 тыс. квадратных метров. Там расположено более 180 квартир различных планировок — от студий до трёхкомнатных. На первых этажах находятся кладовые и колясочные.«Новостройкам присвоили следующие адреса и кадастровые номера: Луховицы, Учебный переулок, дом №9, корпус 1 (50:35:0050101:1708) и Луховицы, Учебный переулок, дом №9, корпус 2 (50:35:0050101:1619)», — говорится в сообщении.