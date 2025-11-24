«Жар-птица» Зарайского уезда: как воссоздали утраченный крестьянский костюм времен Достоевского

24 ноября 2025, 19:58

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В Подмосковье завершили уникальный исследовательский проект по реконструкции праздничного женского костюма Зарайского уезда середины XIX века. Костюм, не сохранившийся в оригинале ни в одном музее страны, был кропотливо воссоздан по крупицам и вскоре займет свое место в постоянной экспозиции, позволив по-новому взглянуть на культурный контекст, в котором творил Федор Достоевский.