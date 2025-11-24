«Жар-птица» Зарайского уезда: как воссоздали утраченный крестьянский костюм времен Достоевского
В Подмосковье завершили уникальный исследовательский проект по реконструкции праздничного женского костюма Зарайского уезда середины XIX века. Костюм, не сохранившийся в оригинале ни в одном музее страны, был кропотливо воссоздан по крупицам и вскоре займет свое место в постоянной экспозиции, позволив по-новому взглянуть на культурный контекст, в котором творил Федор Достоевский.
Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник представил результаты масштабного проекта «Забытый образ — Зарайская Жар-птица», целью которого была научная реконструкция яркого локального культурного феномена — традиционного праздничного наряда крестьянок Зарайского уезда Рязанской губернии.
Особую ценность этой работе придает тот факт, что подлинный костюм того периода не сохранился ни в одной музейной коллекции России, включая фонды Рязанского и даже Российского этнографического музея. Как отметил директор музея-заповедника Кирилл Кондратьев, существующие в коллекциях экземпляры относятся к более позднему времени, уже после промышленного переворота. Задача же стояла в том, чтобы воссоздать аутентичный обрядный костюм, в минимальной степени подвергшийся влиянию массового производства и сохранивший исконные народные черты, утраченные уже к середине XIX века.
Основой для реконструкции послужили отдельные артефакты из собраний Зарайского и Рязанского музеев, а также глубокие знания мастеров исторического костюма. В результате был воссоздан полный праздничный «понёвный» комплекс замужней женщины, включающий рубаху, понёву (набедренную одежду типа юбки), передник, нагрудные и шейные украшения из бисера, головной убор и пояс.
Этот костюм — не просто предмет быта. Это часть того культурного мира, с которым в юности соприкоснулся Федор Достоевский, проводивший лето в усадьбе Даровое под Зарайском. Яркий образ крестьянской «Жар-птицы», несомненно, отложился в художественной памяти писателя и повлиял на его понимание народной эстетики и души.
Вскоре костюм займет почетное место в этнографическом разделе постоянной экспозиции музея-заповедника. Для большей наглядности экспозицию дополнит мультимедийная видеопрезентация, демонстрирующая трудоемкий процесс создания каждого элемента наряда. Проект, реализованный при поддержке Фонда президентских грантов, не только возвращает из небытия уникальный образ, но и создает новые культурные смыслы для Зарайска, укрепляя его историческую идентичность.
