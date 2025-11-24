В Люберцах провели финал Марафона юных инспекторов дорожного движения

24 ноября 2025, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Люберцах прошел финал Марафона юных инспекторов дорожного движения, посвящённого безопасному поведению детей на дорогах. В мероприятии приняли участие более 200 школьников, включая 10 творческих коллективов и 10 активных участников движения, сообщили в Минобразования Подмосковья.