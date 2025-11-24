В Люберцах провели финал Марафона юных инспекторов дорожного движения
В Люберцах прошел финал Марафона юных инспекторов дорожного движения, посвящённого безопасному поведению детей на дорогах. В мероприятии приняли участие более 200 школьников, включая 10 творческих коллективов и 10 активных участников движения, сообщили в Минобразования Подмосковья.
Финалисты представили творческие номера на тему безопасности дорожного движения. Судьи определили победителей в двух категориях. Среди творческих коллективов первое место заняла команда «Экспресс» из Ликино-Дулёвского лицея, второе — «Дорожный дозор» из школы № 1 Раменского, третье — команда «Наследник» из школы № 5 Электростали.
В числе самых активных участников лидерами стали Александра Горбунова (Можайский округ), Андрей Елесин (Долгопрудный) и Вероника Ходунова (Коломна).
На площадке Марафона за лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма наградили и педагогов. Первое место заняла педагог-организатор Юлиана Струкова из Инженерно-технологического лицея Люберец, второе — Вера Горохова из Богородского Центра образования № 29, третье — Алеся Матвиенко из школы «Гармония» Можайского муниципального округа.
На протяжении года сотрудники Госавтоинспекции и педагоги проводили профилактическую работу по безопасности детей на дорогах. Более 600 юных инспекторов из 56 муниципалитетов участвовали в заочном этапе, создавали проекты и проводили мероприятия, которые помогают снизить риск ДТП среди школьников.
