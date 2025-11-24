В подмосковном Щёлково выберут самых ярких мам на первом местном фестивале
В городском округе Щёлково 28 ноября пройдёт первый муниципальный фестиваль «Мама на максималках». На сцене Центрального дворца культуры свои таланты и результаты подготовки представят восемь участниц, сообщили в Администрации городского округа Щёлково.
Финал станет завершающим этапом большого проекта, который стартовал ещё в октябре.
Организаторы провели фестиваль в три этапа. С 20 октября по 4 ноября принимали заявки — участвовать могла любая мама муниципалитета. Затем с 5 по 27 ноября участницы готовились к финалу: репетировали, участвовали в мастер-классах, фотосессиях и интервью.
28 ноября на сцену выйдут восемь самых ярких и смелых участниц: Марценюк Вероника, Плаксина Варвара, Иванова Елена, Шалашова Дарья, Боброва Мария, Волегова Юлия, Михайлова Елена и Голованова Анастасия.
Фестиваль пройдет в Центральном дворце культуры (ул. Пушкина, д. 22) в 16:00. Вход свободный.
