В подмосковном Щёлково выберут самых ярких мам на первом местном фестивале

24 ноября 2025, 11:29

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

В городском округе Щёлково 28 ноября пройдёт первый муниципальный фестиваль «Мама на максималках». На сцене Центрального дворца культуры свои таланты и результаты подготовки представят восемь участниц, сообщили в Администрации городского округа Щёлково.