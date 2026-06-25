Жители и гости Подмосковья отметят День молодёжи в 67 парках

25 июня 2026, 21:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В День молодёжи 27 июня в Московской области состоится общеобластное мероприятие «Молодёжь. Спорт. Парк». Праздник пройдёт на 67 парковых территориях.





Гостей ждут пикники, спортивные турниры и баттлы, площадки для футбола, баскетбола и волейбола, лекции о здоровом образе жизни, ярмарки молодёжных инициатив и волонтёрских проектов, концерты и выступления диджеев. Об этом «Радио 1» рассказала начальник пресс-службы Мособлпарка Алина Уциева.

«В Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске, например, пройдёт насыщенная программа. Она будет включать соревнования по воркауту и спортивному метанию ножей, молодёжные лектории, выставки, творческие мастер-классы и пространства для волонтёрских организаций. А завершением яркого праздника станет концерт артистов Максима Свободы и Роси Федина», – отметила Уциева.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



«У мероприятия – единая концепция: объединить молодёжь вокруг спорта, творчества, современных технологий и общественной активности. Однако каждый парк наполняет эту концепцию своей уникальной программой. Поэтому, куда бы вы ни приехали, везде получите заряд эмоций и хорошего настроения. Мы не можем выделить какой-то один парк или несколько. Рекомендуем посещать по возможности все», – отметила собеседница «Радио 1».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Программа может, конечно же, меняться в связи с погодными условиями. Мы знаем, что летом иногда так происходит. Поэтому за всеми изменениями в программе рекомендуем следить в Telegram-каналах парков и Telegram-канале Мособлпарка», – сказала Алина Уциева.