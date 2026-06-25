Жители и гости Подмосковья отметят День молодёжи в 67 парках
В День молодёжи 27 июня в Московской области состоится общеобластное мероприятие «Молодёжь. Спорт. Парк». Праздник пройдёт на 67 парковых территориях.
Гостей ждут пикники, спортивные турниры и баттлы, площадки для футбола, баскетбола и волейбола, лекции о здоровом образе жизни, ярмарки молодёжных инициатив и волонтёрских проектов, концерты и выступления диджеев. Об этом «Радио 1» рассказала начальник пресс-службы Мособлпарка Алина Уциева.
«В Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске, например, пройдёт насыщенная программа. Она будет включать соревнования по воркауту и спортивному метанию ножей, молодёжные лектории, выставки, творческие мастер-классы и пространства для волонтёрских организаций. А завершением яркого праздника станет концерт артистов Максима Свободы и Роси Федина», – отметила Уциева.В Парке культуры и отдыха Жуковского спортивная программа начнётся с тематического забега «Пять вёрст». Посетители смогут принять участие в турнирах по волейболу и открытой тренировке по йоге. Кроме того, запланированы торжественное вручение паспортов молодым жителям округа, передача капсулы времени городскому музею и концерт рок-групп.
В парке Фабричный пруд в Реутове посетителям предложат попробовать себя в киберспортивных активностях – турнире FIFA и мастер-классах по робототехнике. Там же запланированы соревнования по настольному теннису, занятия по йоге. Завершит праздничный день фестиваль красок.
«У мероприятия – единая концепция: объединить молодёжь вокруг спорта, творчества, современных технологий и общественной активности. Однако каждый парк наполняет эту концепцию своей уникальной программой. Поэтому, куда бы вы ни приехали, везде получите заряд эмоций и хорошего настроения. Мы не можем выделить какой-то один парк или несколько. Рекомендуем посещать по возможности все», – отметила собеседница «Радио 1».Она добавила, что все мероприятия – абсолютно бесплатные. Вход свободный, регистрация не требуется, так как мероприятия в парках будут проходить целый день.
«Программа может, конечно же, меняться в связи с погодными условиями. Мы знаем, что летом иногда так происходит. Поэтому за всеми изменениями в программе рекомендуем следить в Telegram-каналах парков и Telegram-канале Мособлпарка», – сказала Алина Уциева.Она подчеркнула, что во многих парках будут работать площадки молодёжных волонтёрских объединений. Гости смогут познакомиться с экологическими, патриотическими, социальными и культурными проектами, узнать о деятельности «Волонтёров Подмосковья» и других общественных организаций, выбрать интересующее направление и подать заявку на участие в проектах.