День молодежи-2026 включит в себя ярмарку вакансий

27 июня 2026, 13:36

Фото: istockphoto/LightFieldStudios

27 июня 2026 года во всех регионах России пройдет празднование Дня молодежи. Единая концепция фестиваля — «Мечта. Гордость. Единство» — объединит молодежные движения, общественные организации и ведущие российские компании.