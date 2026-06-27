День молодежи-2026 включит в себя ярмарку вакансий
27 июня 2026 года во всех регионах России пройдет празднование Дня молодежи. Единая концепция фестиваля — «Мечта. Гордость. Единство» — объединит молодежные движения, общественные организации и ведущие российские компании.
Праздник охватит более 80 регионов. Крупнейшие фестивали запланировали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке. Организаторы делают ставку на активное участие: праздник становится не просто развлекательным, а полноценной платформой для развития.
В программе — десятки активностей на любой вкус. Для тех, кто строит карьеру, организуют ярмарки вакансий, встречи с работодателями и консультации по трудоустройству, а начинающие предприниматели смогут презентовать свои проекты и получить экспресс-консультации по упаковке бизнес-идей.
Любителей науки и технологий ждут интерактивные лекции от молодых ученых. Кроме того, будут демонстрации студенческих разработок и мини-хакатоны по актуальным темам — от искусственного интеллекта до экологии.
Творческие натуры найдут себя в мастер-классах по видеосъемке, блогингу, уличным танцам и граффити, а также на открытых кастингах для молодежных медиапроектов. Спортсмены смогут принять участие в турнирах по баскетболу 3x3, скейтбордингу, паркуру, воркауту и сдаче норм ГТО.
Отдельное внимание уделят волонтерству и социальным проектам. На площадках можно узнать о волонтерских программах, присоединиться к движению, отправить гуманитарную помощь военнослужащим и их семьям или стать донором.
В тематических зонах фестивалей представят достижения России в науке, образовании, технологиях, культуре и предпринимательстве. Каждый участник сможет подать заявку на грантовый конкурс, презентовать свой проект или присоединиться к молодежным движениям. Площадки праздника станут «пространствами действий», где каждый проявит себя и сделает осознанный шаг к личному или командному развитию.
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