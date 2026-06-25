День молодежи-2026 пройдет под девизом «Мечта. Гордость. Единство»
27 июня 2026 года во всех регионах России стартует масштабное празднование Дня молодежи. В этом году главной темой всероссийского фестиваля станет концепция «Мечта. Гордость. Единство», объединяющая достижения молодых россиян в науке, культуре, технологиях и социальной сфере.
Площадки праздника превратятся в «пространства действий»: участников ждут интерактивные зоны от ведущих молодежных движений и крупных российских компаний. Гости смогут не только узнать о перспективных проектах и грантовых программах, но и сразу включиться в работу.
В программе — презентация собственных инициатив, а также благотворительные акции. Кроме того, будет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей и донорские кампании. Организаторы подчеркивают, что фестиваль станет точкой входа в крупнейшие молодежные организации страны.
Свою историю День молодежи ведет с советских времен. 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР учредили День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня. В те годы праздник был тесно связанным с комсомольским движением: проходили торжественные собрания, спортивные парады и соревнования молодежных бригад на предприятиях.
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