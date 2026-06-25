День молодежи-2026 пройдет под девизом «Мечта. Гордость. Единство»

25 июня 2026, 16:36

Фото: istockphoto/Ridofranz

27 июня 2026 года во всех регионах России стартует масштабное празднование Дня молодежи. В этом году главной темой всероссийского фестиваля станет концепция «Мечта. Гордость. Единство», объединяющая достижения молодых россиян в науке, культуре, технологиях и социальной сфере.