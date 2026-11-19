Мособлдума приняла изменения по применению упрощённой системы налогообложения
Депутаты Мособлдумы приняли изменения, касающиеся применения в регионе упрощённой и патентной систем налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Для ИT-организаций на 2027 и 2028 годы продлено действие пониженных налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения: 1% по схеме «доходы» и 5% – по схеме «доходы минус расходы».
«Кроме того, на двухлетний период сохраняется пониженная ставка 10% для бизнеса, работающего по схеме «доходы минус расходы» в самых востребованных отраслях, установленных Законом Московской области № 9/2009-ОЗ. Правом воспользоваться пониженными ставками смогут налогоплательщики, у которых доход по основному виду экономической деятельности составляет не менее 70%», – рассказали в пресс-службе.В рамках изменений в патентную систему налогообложения депутаты поддержали индексацию размера потенциально возможного к получению годового дохода индивидуальных предпринимателей для исчисления стоимости патента. Одобрена и дифференциация Московской области по территориям действия патентов в целях применения корректирующих коэффициентов.