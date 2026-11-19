19 ноября 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы МО

Депутаты Мособлдумы приняли изменения, касающиеся применения в регионе упрощённой и патентной систем налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Для ИT-организаций на 2027 и 2028 годы продлено действие пониженных налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения: 1% по схеме «доходы» и 5% – по схеме «доходы минус расходы».

«Кроме того, на двухлетний период сохраняется пониженная ставка 10% для бизнеса, работающего по схеме «доходы минус расходы» в самых востребованных отраслях, установленных Законом Московской области № 9/2009-ОЗ. Правом воспользоваться пониженными ставками смогут налогоплательщики, у которых доход по основному виду экономической деятельности составляет не менее 70%», – рассказали в пресс-службе.