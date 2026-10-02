Жителям Подмосковья напомнили об оплате коммунальных услуг за сентябрь

02 октября 2026, 14:41

оригинал Фото: медиасток.рф

Оплатить жилищно-коммунальные услуги за сентябрь жители Подмосковья обязаны не позднее 15 октября. После этого срока начинается начисление пеней. Об этом напомнили в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Квитанции за сентябрь уже подготовили специалисты Единого расчётного центра Московской области.





«Счета в электронном виде доступны в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а бумажные версии документа в ближайшее время разложат по почтовым ящикам жителей», — говорится в сообщении.

«Сейчас подмосковный Единый расчётный центр меняет свои подходы к работе и взаимодействию с жителями. В первую очередь, внедряем новые цифровые технологии. Ключевые вопросы, поступающие от жителей, в основном касаются образования задолженности за ЖКУ и корректности начислений в ЕПД за отопление и электро-, водо-, и газоснабжение в жилом помещении. Сейчас число обращений снижается. Мы продолжим работу в этом направлении», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области