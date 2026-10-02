Жителям Подмосковья напомнили об оплате коммунальных услуг за сентябрь
Оплатить жилищно-коммунальные услуги за сентябрь жители Подмосковья обязаны не позднее 15 октября. После этого срока начинается начисление пеней. Об этом напомнили в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Квитанции за сентябрь уже подготовили специалисты Единого расчётного центра Московской области.
«Счета в электронном виде доступны в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а бумажные версии документа в ближайшее время разложат по почтовым ящикам жителей», — говорится в сообщении.В регионе ведётся активная работа по переводу платежей за ЖКУ в цифровую среду. Это делает начисления более прозрачными, а процесс оплаты — удобнее и защищает жителей от мошенников, рассылающих поддельные квитанции.
«Сейчас подмосковный Единый расчётный центр меняет свои подходы к работе и взаимодействию с жителями. В первую очередь, внедряем новые цифровые технологии. Ключевые вопросы, поступающие от жителей, в основном касаются образования задолженности за ЖКУ и корректности начислений в ЕПД за отопление и электро-, водо-, и газоснабжение в жилом помещении. Сейчас число обращений снижается. Мы продолжим работу в этом направлении», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.Оплатить коммунальные услуги в регионе можно несколькими способами: в личном кабинете и по кнопке моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф, через мобильные приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» и «Госуслуги. Дом», с помощью бота в мессенджере МАХ, перейти на платёж из квитанции, пришедшей на электронную почту, а также в офлайн-режиме — в терминалах, расположенных в офисах МосОблЕИРЦ.
В министерстве отметили, что жители региона могут оплатить ЖКУ как с учётом добровольного страхования, так и без него. Для этого на квитанциях печатают два QR-кода. Чтобы провести платёж, достаточно навести смартфон на код: реквизиты появятся автоматически. В отделениях МосОблЕИРЦ тоже принимают оплату по QR-коду. Причём заплатить можно как банковской картой, так и наличными.