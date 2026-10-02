Глава Пушкинского округа проверил запуск отопления в котельной №4

02 октября 2026, 12:43

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Отопительный сезон стартовал в Пушкинском округе в четверг, 1 октября. Все 127 котельных округа успешно провели пробные включения. Работу одной из них проверил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Красноцветов посетил котельную №4, расположенную в проезде Инессы Арманд в городе Пушкино. Он убедился, что всё оборудование работает штатно, дефектов в системе нет.





«Все объекты теплоснабжения летом прошли обязательные регламентные работы: опрессовку теплосетей, подготовку газоиспользующего оборудования и пусконаладку котлоагрегатов», — сказал Красноцветов.