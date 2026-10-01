Жителям Подмосковья объяснили, что относится к общедомовому имуществу

01 октября 2026, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В состав многоквартирных домов входит как частная жилплощадь, так и общедомовое имущество. О том, что к нему относится, рассказали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Общедомовое имущество обслуживает управляющая организация, а частное — сам собственник.





«К общедомовому имуществу относятся конструктивные элементы — фасады, крыши, перекрытия, несущие стены и фундамент, места общего пользования — подъезды, межквартирные площадки, коридоры, лестничные марши и тамбуры, технические помещения: подвалы, подполья, технические этажи, чердаки, электрощитовые и прочее», — говорится в сообщении.

Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф