Жителям Подмосковья объяснили, что относится к общедомовому имуществу
В состав многоквартирных домов входит как частная жилплощадь, так и общедомовое имущество. О том, что к нему относится, рассказали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Общедомовое имущество обслуживает управляющая организация, а частное — сам собственник.
«К общедомовому имуществу относятся конструктивные элементы — фасады, крыши, перекрытия, несущие стены и фундамент, места общего пользования — подъезды, межквартирные площадки, коридоры, лестничные марши и тамбуры, технические помещения: подвалы, подполья, технические этажи, чердаки, электрощитовые и прочее», — говорится в сообщении.Кроме того, общедомовым имуществом являются инженерные коммуникации: сети водоснабжения, отопления, канализации и газоснабжения до границы раздела с квартирной техникой, механическое оборудование: лифтовые шахты, лифты и системы дымоудаления, а также придомовая территория: сам относящийся к дому участок и размещённые на нём элементы благоустройства.
В ведомстве также рассказали, где проходят границы ответственности собственников и УК.
Например, балконная плита и фасадные конструкции, обеспечивающие прочность здания, должна содержать в порядке управляющая организация, а за остекление балконов, самостоятельно установленные там козырьки и внутреннюю отделку отвечает собственник.
Если у радиатора в квартире есть кран, позволяющий отключить его без вмешательства в работу всей системы, — это собственность владельца квартиры, а если крана нет, то радиатор является частью единой системы дома и относится к общему имуществу.
Окна в квартирах принадлежат собственникам, а те, которые расположены в подъездах, технических помещениях и лифтовых холлах, являются общедомовым имуществом. Двери в подъездах, подвалах и на чердаках обслуживает УК, а за состояние дверей в квартиры отвечают сами собственники.
Узнать, за чей счёт должен проводиться ремонт того или иного элемента многоквартирного дома жители Московской области могут в своих управляющих организациях. Для этого нужно указать точный адрес и приложить фотографию объекта.