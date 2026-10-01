В Люберцах капитально отремонтировали крышу 69-летней пятиэтажки
Скатную кровлю кирпичного пятиэтажного дома №3 в Хлебозаводском тупике в Люберцах капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Дом построили в 1957 году. Работы провели на кровле общей площадью более 880 квадратных метров.
«В ходе работ покрытие из асбестоцементных листов заменили на современный профнастил, отремонтировали кирпичную кладку стен, заменили стропильную систему, устроили пароизоляцию, нанесли на деревянные конструкции огнебиозащитное покрытие и установили новые противопожарные люки», — говорится в сообщении.
Кроме того, чердачное помещение в доме утеплили плитами из минеральной ваты, заменили наружный водосток, фановые трубы и слуховые окна, отремонтировали вентиляционные шахты и установили ограждение.
На всех этапах работ их качество и соблюдением сроков ремонта контролировали специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. По нарушениями, которые они фиксировали в ходе проверок, подрядчику выдавалось предписание на их устранение. Все замечания инспекторов отработали. Благодаря этому результат капитального ремонта полностью соответствует установленным нормативам и требованиям.
Ранее сообщалось, что все сведения о сроках проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области, перечне запланированных работ и состоянии спецсчёта есть в мобильном приложении «Госуслуги. Дом».
Пользователю надо открыть нужный объект недвижимости, затем на главном экране перейти в раздел «Как изменится ваш дом» и выбрать пункт «Работы по капитальному ремонту». В этом разделе отображаются все работы, запланированные по региональной программе капремонта. Если объект в программу не включили, появится отметка «Нет текущих или запланированных работ».
Через приложение можно также напрямую обратиться к представителю Фонда капитального ремонта Московской области и получить ответы на все интересующие вопросы из первых рук.