Волонтёры Раменского очистили стены города от граффити и рекламы наркотиков
Члены движения «Волонтёры Подмосковья» Раменского округа присоединились к акции «Чистые стены», направленной на борьбу с вандальными надписями и рисунками, а также граффити-рекламой продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Акция «Чистые стены» проводится уже не первый год. Её инициировала группа «Волонтёры культуры» во главе с Миленой Богдановой. Сама Милена приняла участие в очистке бетонного забора на Пограничной улице в Раменском.
«Это мероприятие носит антинаркотический и антивандальный характер. Приятно, что в нашей акции участвует не только молодежь, но и люди почтенного возраста, которым небезразличен облик их города», — сказала Богданова.Она добавила, что акция проводится во многих округах Московской области. К ней присоединились уже свыше 500 человек.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.