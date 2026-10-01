Волонтёры Раменского очистили стены города от граффити и рекламы наркотиков

01 октября 2026, 11:24

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Члены движения «Волонтёры Подмосковья» Раменского округа присоединились к акции «Чистые стены», направленной на борьбу с вандальными надписями и рисунками, а также граффити-рекламой продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Акция «Чистые стены» проводится уже не первый год. Её инициировала группа «Волонтёры культуры» во главе с Миленой Богдановой. Сама Милена приняла участие в очистке бетонного забора на Пограничной улице в Раменском.





«Это мероприятие носит антинаркотический и антивандальный характер. Приятно, что в нашей акции участвует не только молодежь, но и люди почтенного возраста, которым небезразличен облик их города», — сказала Богданова.