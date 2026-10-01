На капремонте детсада «Веснушки» в Коломне завершили демонтажные работы
Детский сад «Веснушки» при школе №14, расположенный на улице Шилова в Коломне, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас в здании, общая площадь которого составляет более 670 квадратных метров, закончили демонтаж и в ближайшее время приступят к отделочным работам.
«В программу капремонта входит обновление фасада, входной группы, кровли, водостоков и всех инженерных коммуникаций — отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, установка систем пожарной безопасности и видеонаблюдения, отделка всех помещений, включая пищеблок, и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Работы проводятся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона. Сдать обновлённый детсад в эксплуатацию должны в 2027 году.