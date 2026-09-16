На постройке образовательного комплекса в Рошале установили фундаментную плиту
Большой образовательный комплекс, включающий школу на 550 учеников и детский сад на 200 воспитанников, строят на улице Фридриха Энгельса в городе Рошаль округа Шатура. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
Строительство ведётся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время готовность объекта составляет около 15%. Рабочие уже установили фундаментную плиту и построили вертикальные несущие конструкции и перекрытия цокольного этажа. На площадке заняты 62 человека, используются три единицы техники», — говорится в сообщении.Завершить строительство и сдать образовательный комплекс в эксплуатацию планируют в 2028 году.