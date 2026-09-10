Жителям Подмосковья описали путь питьевой воды от артезианской скважины до крана
Редко кто задумывается, какой сложный путь проделывает питьевая вода от подземного источника до момента, когда оказывается в чашке. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области жителям Подмосковья раскрыли детали этого пути.
Водозаборный узел извлекает воду из подземных источников – прежде всего из артезианских скважин. В регионе такие источники широко распространены. Подземная вода практически не содержит бактерий, но насыщена минералами из окружающих пород. На ВЗУ её доводят до нормативов СанПиН с помощью системы водоподготовки. Так техническая вода становится пригодной для потребления.
Состав оборудования подбирают индивидуально, на основе лабораторного анализа воды из скважины и назначения ресурса.
Главная функция комплекса – привести качество воды в соответствие с государственными нормативами. Для этого происходит воздействие на все ключевые параметры. Комплекс устраняет нежелательные химические примеси, корректирует физические характеристики и нейтрализует биологические загрязнения. Помимо этого, система поддерживает стабильное давление в сети, обеспечивая надёжность водоснабжения.
В Подмосковье геологические условия отличаются большой вариативностью. Это прямо отражается на качестве подземных вод. В одном районе артезианская вода может быть оптимальной по химическому составу, а в соседнем показатели нередко выходят за пределы нормы. Например, фиксируется трёхкратное превышение содержания железа или крайне высокая жёсткость.
Поэтому наличие локальной системы водоподготовки – это не просто удобство, а необходимость. Именно она обеспечивает доведение воды до нормативных параметров с учётом местных особенностей.
Как отметили в министерстве, в рамках государственной программы планируется внедрить современную систему водоподготовки на всех водозаборных узлах Подмосковья. Это должно повысить качество подаваемой воды и надёжность системы водоснабжения.
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