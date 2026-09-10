Жителям Подмосковья описали путь питьевой воды от артезианской скважины до крана

10 сентября 2026, 21:19

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Редко кто задумывается, какой сложный путь проделывает питьевая вода от подземного источника до момента, когда оказывается в чашке. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области жителям Подмосковья раскрыли детали этого пути.