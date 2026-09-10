Собаку, просидевшую больше суток в трубе, спасли в Подольске
Собаку, просидевшую больше суток в трубе, спасли в Подольске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Спасательница, прибывшая на место происшествия, освободила собаку из заточения. Как только животное оказалось на свободе, оно сразу же убежало в город. В настоящий момент за ним отправляются волонтёры.
Собаку нашли местные жители. Есть вероятность, что она не могла самостоятельно попасть в трубу, которая расположена под наклоном. Возможно, её туда бросили. Иные подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что двух щенков, упавших в колодец на территории заброшенного пионерского лагеря в посёлке Зубово округа Клин, спасли работники Мособлпожспаса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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