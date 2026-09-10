В Кашире открылся отремонтированный центр детского творчества «Светлячок»

10 сентября 2026, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Центр детского творчества «Светлячок», расположенный на Стрелецкой улице в Кашире, капитально отремонтировали. В торжественном открытии приняли участие глава округа Роман Пичугин и депутат Мособлдумы Андрей Голубев. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Ремонт начался в 2025 году. В ходе работ удалось сохранить аутентичный облик постройки, возведённой 69 лет назад.





«В рамках капремонта в здании укрепили фундамент, обновили фасад, кровлю и входную группу, межэтажные перекрытия, полы и лестничные площадки, заменили инженерные коммуникации, двери, окна, поручни и перила на лестницах, провели отделку помещений, установили пандусы и противопожарную систему», — говорится в сообщении.