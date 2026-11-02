Жителям Подмосковья предлагают встретить Новый год без долгов за вывоз отходов
Ногинский региональный оператор объявил о запуске акции «В Новый год без долгов!». Она позволит жителям региона, полностью рассчитавшимся за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, получить списание начисленной неустойки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Предложение адресовано физическим лицам и будет действовать в течение декабря.
«Чтобы воспользоваться условиями акции, нужно до 31 декабря включительно погасить всю просроченную задолженность. Кроме того, участнику необходимо оплатить начисление за ноябрь и внести аванс за декабрь. Сумма авансового платежа должна быть равна ноябрьскому начислению. Если выполнены все требования, оператор спишет неустойку, начисленную по 31 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.Подавать отдельное заявление или обращаться к оператору для участия в акции не потребуется: списание произведут автоматически после выполнения условий. Поэтому клиентам важно заранее проверить состояние лицевого счёта и убедиться, что учтены все необходимые платежи. Если часть долга или обязательного начисления останется неоплаченной, акция не сработает.
Воспользоваться предложением смогут не все должники. Акция не распространяется на клиентов, у которых по состоянию на 1 декабря остаются неисполненные судебные решения о взыскании долга или неустойки. Исключение также действует, если к этой дате суд уже принял к рассмотрению иск о взыскании задолженности либо заявление о вынесении судебного приказа.Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко напомнил, что оплата обращения с отходами является обязательной. Если жители не вносят деньги за вывоз мусора, расходы и ответственность в итоге ложатся на добросовестных потребителей, а отрасль получает меньше средств для развития инфраструктуры.
«Министерство на регулярной основе разъясняет жителям порядок оплаты, предоставляет рассрочки и запускает акции по списанию пеней», — отметил Даниленко.Подробные правила акции, включая порядок участия, опубликованы на сайте компании. В зону ответственности Ногинского регоператора входят 14 городов: Балашиха, Ногинск, Черноголовка, Реутов, Звёздный городок, Электросталь, Фрязино, Красноармейск, Электрогорск, Ликино-Дулёво, Орехово-Зуево, Щёлково, Павловский Посад и Лосино-Петровский.