Жителям Подмосковья предлагают встретить Новый год без долгов за вывоз отходов

02 ноября 2026, 16:39

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Ногинский региональный оператор объявил о запуске акции «В Новый год без долгов!». Она позволит жителям региона, полностью рассчитавшимся за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, получить списание начисленной неустойки. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Предложение адресовано физическим лицам и будет действовать в течение декабря.





«Чтобы воспользоваться условиями акции, нужно до 31 декабря включительно погасить всю просроченную задолженность. Кроме того, участнику необходимо оплатить начисление за ноябрь и внести аванс за декабрь. Сумма авансового платежа должна быть равна ноябрьскому начислению. Если выполнены все требования, оператор спишет неустойку, начисленную по 31 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Министерство на регулярной основе разъясняет жителям порядок оплаты, предоставляет рассрочки и запускает акции по списанию пеней», — отметил Даниленко.