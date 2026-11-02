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В Подмосковье в преддверии ледостава усилили меры безопасности на водоёмах

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области с приближением периода ледостава активизировали профилактическую работу по безопасности граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Особое внимание уделяют предупреждению несчастных случаев на воде – как на судах, так и при выходе на лёд.

Государственные инспекторы Западного отделения ГИМС провели патрулирование акватории Истринского водохранилища. Целью было выявление нарушений правил эксплуатации маломерных судов и обеспечения безопасности пассажиров.

«По итогам патрулирования был составлен один административный материал. Он касался нарушения правил безопасности пассажиров на судах водного транспорта и на маломерных судах. Нарушителю предстоит выплатить штраф в 500 рублей. Инспекторы раздали судоводителям и пассажирам информационные материалы с напоминаниями о правилах безопасного поведения на воде и требованиях закона», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Инспекторы Северного отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской провели серию профилактических мероприятий.

Они побеседовали с отдыхающими у водоёмов об особенностях поведения в осенне-зимний период. Поговорили о рисках, связанных с выходом на тонкий лёд, правилах поведения при обнаружении провалившегося под лёд человека.

Параллельно с профилактическими беседами инспекторы патрулировали акватории рек Волга и Дубна. Они контролировали соблюдение судоводителями правил пользования маломерными судами в период, когда навигация подходит к концу.
Лора Луганская

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