В Подмосковье в преддверии ледостава усилили меры безопасности на водоёмах

02 ноября 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области с приближением периода ледостава активизировали профилактическую работу по безопасности граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Особое внимание уделяют предупреждению несчастных случаев на воде – как на судах, так и при выходе на лёд.



Государственные инспекторы Западного отделения ГИМС провели патрулирование акватории Истринского водохранилища. Целью было выявление нарушений правил эксплуатации маломерных судов и обеспечения безопасности пассажиров.

«По итогам патрулирования был составлен один административный материал. Он касался нарушения правил безопасности пассажиров на судах водного транспорта и на маломерных судах. Нарушителю предстоит выплатить штраф в 500 рублей. Инспекторы раздали судоводителям и пассажирам информационные материалы с напоминаниями о правилах безопасного поведения на воде и требованиях закона», – рассказали в ведомстве.