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Раменский преподаватель колледжа стал советником министра образования Подмосковья

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Преподаватель Раменского колледжа Никита Ангеловский стал советником министра образования Московской области на общественных началах. Об этом сообщил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.



Ангеловский – абсолютный победитель конкурса «Мастер года». В рамках Школы педагогического мастерства прошла открытая дискуссия с абсолютными победителями конкурса.

«Отдельное спасибо министру образования Московской области Ингрид Валерьевне Пильдес за вовлечённое отношение к достижениям педагогов, за возможность выстраивать продуктивный диалог. Такие форматы помогают обсуждать реальные идеи, слышать друг друга и вместе двигать образование вперёд», – отметил преподаватель.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Никита отвечал на вопросы, делился тонкостями подготовки и впечатлениями.
«Для округа это повод для особой гордости. Наши педагоги не только отлично работают с учениками каждый день, но и задают высокие стандарты для всего региона», – поделился Малышев.
Он назвал успехи таких профессионалов вкладом в будущее детей и в развитие всей системы образования.
Лора Луганская

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