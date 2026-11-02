Раменский преподаватель колледжа стал советником министра образования Подмосковья
Преподаватель Раменского колледжа Никита Ангеловский стал советником министра образования Московской области на общественных началах. Об этом сообщил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.
Ангеловский – абсолютный победитель конкурса «Мастер года». В рамках Школы педагогического мастерства прошла открытая дискуссия с абсолютными победителями конкурса.
«Отдельное спасибо министру образования Московской области Ингрид Валерьевне Пильдес за вовлечённое отношение к достижениям педагогов, за возможность выстраивать продуктивный диалог. Такие форматы помогают обсуждать реальные идеи, слышать друг друга и вместе двигать образование вперёд», – отметил преподаватель.
Никита отвечал на вопросы, делился тонкостями подготовки и впечатлениями.
«Для округа это повод для особой гордости. Наши педагоги не только отлично работают с учениками каждый день, но и задают высокие стандарты для всего региона», – поделился Малышев.Он назвал успехи таких профессионалов вкладом в будущее детей и в развитие всей системы образования.