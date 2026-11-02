Домодедовские врачи спасли пациента с пробитым зубочисткой кишечником
Мужчину с подозрением на аппендицит привезли по скорой в хирургическое отделение Домодедовской больницы. Установить точный диагноз удалось только в ходе операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Состояние пациента не позволяло ждать, поэтому врачи провели экстренное вмешательство.
«Аппендикс оказался неизменённым, но в брюшной полости у пациента мы нашли зубочистку. Инородное тело пробило стенку тонкой кишки. Если бы пациент обратился за помощью позже или лечение было отложено, мог развиться перитонит. Мы оперативно удалили зубочистку и ушили повреждённый участок кишки», — рассказал хирург Сергей Оськин.Уже после операции пациент вспомнил, что за три дня до этого случайно проглотил заострённую палочку во время читки зубов. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.