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Домодедовские врачи спасли пациента с пробитым зубочисткой кишечником

оригинал Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Мужчину с подозрением на аппендицит привезли по скорой в хирургическое отделение Домодедовской больницы. Установить точный диагноз удалось только в ходе операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Состояние пациента не позволяло ждать, поэтому врачи провели экстренное вмешательство.

«Аппендикс оказался неизменённым, но в брюшной полости у пациента мы нашли зубочистку. Инородное тело пробило стенку тонкой кишки. Если бы пациент обратился за помощью позже или лечение было отложено, мог развиться перитонит. Мы оперативно удалили зубочистку и ушили повреждённый участок кишки», — рассказал хирург Сергей Оськин.
Уже после операции пациент вспомнил, что за три дня до этого случайно проглотил заострённую палочку во время читки зубов. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.
Лев Каштанов

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