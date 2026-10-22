Жителям Подмосковья предложили перейти на электронные квитанции за ЖКУ

22 октября 2026, 16:00

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

22 октября отмечают День без бумаги. Отметить его отказом от квитанций на бумаге предложили жителям Подмосковья в Московском областном едином расчётном центре (МосОблЕИРЦ). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В расчётном центре отметили, что многие справки, обращения и платёжные извещения можно получать и хранить в электронном виде. Такой подход сокращает расход бумаги, помогает беречь леса и уменьшает потребление ресурсов, необходимых для производства и доставки печатной продукции.





«Для того, чтобы жителям было удобнее решать вопросы, связанные с коммунальными платежами, МосОблЕИРЦ развивает цифровые сервисы. Электронные документы доступны в личном кабинете и приходят на почту. Каждый месяц плательщикам направляют таким способом более двух миллионов квитанций — без необходимости печатать их и доставлять на бумаге», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Единый расчётный центр меняет подходы к работе и внедряет новые технологии. Среди основных тем обращений от жителей — долги за жилищно-коммунальные услуги и вопросы по начислениям в едином платёжном документе. В центре анализируют поступающие обращения и корректируют работу с учётом выявленных проблем. Об эффективности цифровизации говорит то, что число обращений по таким вопросам снижается», — сказал Мурашов.