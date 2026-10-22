Достижения.рф

В этом году в Красногорске появилось около 30 новых автобусных остановок

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

В Красногорске с начала года установили 29 новых остановочных павильонов. Об этом сообщил представитель управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Никита Левашов.



Остановки появились на муниципальной, региональной и федеральной улично-дорожной сети. Теперь ждать автобус можно с большим комфортом, особенно в непогоду.

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

Среди новых сооружений – дополнительный остановочный павильон на улице Кирова. Его установили по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова. Об этом попросили горожане.
Лора Луганская

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