В этом году в Красногорске появилось около 30 новых автобусных остановок
В Красногорске с начала года установили 29 новых остановочных павильонов. Об этом сообщил представитель управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Никита Левашов.
Остановки появились на муниципальной, региональной и федеральной улично-дорожной сети. Теперь ждать автобус можно с большим комфортом, особенно в непогоду.
Среди новых сооружений – дополнительный остановочный павильон на улице Кирова. Его установили по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова. Об этом попросили горожане.
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