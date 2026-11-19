19 ноября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Истечение межповерочного интервала счётчика воды может стать сюрпризом, который обнаружится только при получении квитанции с начислениями по нормативу. Чтобы избежать переплат, Единый расчётный центр Московской области напомнил жителям четкий алгоритм действий.





Срок очередной поверки прибора учёта отображается в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» во вкладке «Счётчики». В ведомстве рекомендовали не дожидаться конечной даты и оформлять заявку заранее.



Для проведения поверки или замены прибора можно обратиться в свою управляющую компанию, любой расчётный центр или стороннюю организацию. Главное – наличие у исполнителя действующей аккредитации. Мастер должен корректно оформить документы о поверке и внести сведения о приборе в федеральную государственную информационную систему.



После проведения работ данные нужно передать в расчётный центр или управляющую компанию. Клиенты МосОблЕИРЦ могут загрузить фото акта о выполнении работ через личный кабинет или приложение в разделе «Отправить обращение» – «Прибор учета» — «Корректировка данных ПУ».

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Если была заказана поверка «под ключ», дополнительные действия не требуются. Мастер сам направит все сведения в расчётный центр.



Обновление информации о состоянии счётчика в системе занимает около месяца. На переходный период для передачи данных предусмотрен специальный путь в личном кабинете: «Отправить обращение» – «Показания приборов учёта» – «Показания после поверки».

«Сейчас Единый расчетный центр Подмосковья меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями. В первую очередь внедряем новые цифровые технологии. Поступающие от жителей ключевые вопросы в основном касаются образования задолженности за ЖКУ, корректности начислений в ЕПД по услугам: отопление, водо-, электро-, газоснабжения в жилом помещении. Мы провели анализ и видим снижение обращений. Работу в этом направлении продолжаем», – сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.