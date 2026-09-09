Жителям Подмосковья рассказали, что помогает определять расположение скрытых сетей

09 сентября 2026, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В арсенале сотрудников технического надзора много современных инструментов. Какие из них помогают определять расположение скрытых сетей, рассказала в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.