Жителям Подмосковья рассказали, что помогает определять расположение скрытых сетей
В арсенале сотрудников технического надзора много современных инструментов. Какие из них помогают определять расположение скрытых сетей, рассказала в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Один из инструментов – трассоискатель. Он определяет местоположение и глубину залегания подземных коммуникаций, по которым идёт ток, помогая не допустить их повреждения. Во время строительства или капремонта земляные работы требуют особой осторожности. Любое движение спецтехники или ковша экскаватора может привести к повреждению скрытых инженерных систем.
Последствия могут быть серьёзными – аварийные отключения воды, канализации или электроснабжения. Поэтому важно заранее установить точное расположение подземных коммуникаций. И трассоискатель становится незаменимым инструментом.
Особенно актуальна задача, когда отсутствует актуальная геоподоснова с детально нанесёнными трассами всех инженерных сетей. Даже если известна общая линия прокладки, например, трубопровода, этого недостаточно. На участке могут проходить пересекающиеся сети – электрокабели, линии связи, газопроводы и теплотрассы.
Определить места таких пересечений нужно обязательно, чтобы грамотно спланировать зону раскопок и исключить риск повреждения сторонних коммуникаций. При ремонте или замене участка трубопровода бригада должна чётко понимать, где под землёй проходят силовые кабели.
С помощью трассоискателя они выявляют скрытые трассы, фиксируют точки пересечения и корректируют схему производства работ – выбирают безопасные зоны для вскрытия грунта, при необходимости смещают ось траншеи или проводят дополнительные защитные мероприятия.
Такой подход позволяет проводить земляные работы максимально надёжно, а также обеспечивать сохранность всей инженерной инфраструктуры.
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