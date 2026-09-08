Роддом Ногинской больницы приглашает будущих родителей на День открытых дверей
В родильном доме Ногинской больницы 10 сентября проведут день открытых дверей для будущих родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Участники смогут задать интересующие вопросы и принять участие в розыгрыше палат. Для них устроят экскурсию по учреждению
«День открытых дверей – это возможность для будущих родителей заранее познакомиться с роддомом, его специалистами и условиями пребывания. Мы готовы подробно ответить на вопросы гостей, рассказать о подготовке к родам, показать, как организована работа учреждения. Уверен, что такая встреча поможет будущим мамам чувствовать себя более спокойно и уверенно», – сказал заведующий родильным домом Ногинской больницы Игорь Нигай.Мероприятие начнётся в 14 часов по адресу: Ногинск, ул. Комсомольская, д. 59, пятый этаж, конференц-зал. При себе нужно иметь паспорт и бахилы или сменную обувь.