В Коломне определят победителей фестиваля иллюзионистов «Маги в парках»

09 сентября 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

В парке Мира Коломны 12 сентября пройдёт гала-концерт Второго фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.







На главной сцене выступят 40 финалистов – начинающие и профессиональные фокусники из Подмосковья и других регионов России, прошедшие конкурсный отбор. Они оспорят главный приз фестиваля – участие в представлении братьев Сафроновых.



Оценивать номера будут сами Сергей, Андрей и Илья Сафроновы – иллюзионисты, актёры и ведущие телепроектов.

«Фестиваль объединяет опытных артистов и тех, кто только начинает путь в иллюзионном жанре. Особое место в программе этого года заняли семейные команды, для которых наш проект стал возможностью вместе выйти на сцену и создать волшебные воспоминания. Гала-концерт в Коломне – точка притяжения для лучших участников. Здесь каждый финалист получит шанс превратить свой номер в новую ступень творческого пути», – отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.