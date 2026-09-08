Подмосковным предпринимателям в развитии бизнеса помогут наставники

08 сентября 2026, 21:40

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области набирают участников программы наставничества. Они смогут бесплатно изучить инструменты повышения эффективности, рентабельности и масштабирования бизнеса, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Принять участие в программе могут действующие предприниматели, начинающие бизнесмены и жители Подмосковья, планирующие открыть своё дело.



Обучение займёт пять недель. Программа включает очные интенсивы и дистанционные вебинары по управлению продажами, маркетингу, финансовой грамотности, оптимизации расходов, внедрению в рабочие процессы ИИ, тайм-менеджменту и правовым аспектам предпринимательства.

«Практическая часть программы предусматривает работу с наставниками – предпринимателями, которые разберут реальные бизнес-кейсы и поделятся опытом управления компаниями. Участники посетят предприятия Московской области, познакомиться с их бизнес-моделями и внутренними процессами. Завершит обучение защита индивидуальных проектов перед экспертной комиссией. Авторов лучших работ наградят», – рассказали в ведомстве.