Подмосковным предпринимателям в развитии бизнеса помогут наставники
В Московской области набирают участников программы наставничества. Они смогут бесплатно изучить инструменты повышения эффективности, рентабельности и масштабирования бизнеса, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Принять участие в программе могут действующие предприниматели, начинающие бизнесмены и жители Подмосковья, планирующие открыть своё дело.
Обучение займёт пять недель. Программа включает очные интенсивы и дистанционные вебинары по управлению продажами, маркетингу, финансовой грамотности, оптимизации расходов, внедрению в рабочие процессы ИИ, тайм-менеджменту и правовым аспектам предпринимательства.
«Практическая часть программы предусматривает работу с наставниками – предпринимателями, которые разберут реальные бизнес-кейсы и поделятся опытом управления компаниями. Участники посетят предприятия Московской области, познакомиться с их бизнес-моделями и внутренними процессами. Завершит обучение защита индивидуальных проектов перед экспертной комиссией. Авторов лучших работ наградят», – рассказали в ведомстве.Заявки на участие в программе принимают до 18 сентября. Для этого необходимо заполнить анкету по ссылке.
Программу наставничества Центр «Мой бизнес» Московской области реализует с 2019 года. За это время выпускниками стали более 1000 представителей малого и среднего предпринимательства.