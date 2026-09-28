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Жителям Подмосковья рассказали, как провести собрание собственников для смены УК

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Фото: медиасток.рф

Владельцы квартир имеют право самостоятельно выбрать управляющую компанию для своего дома и, при желании, поменять её. Для этого соответствующее решение должно быть принято на общем собрании собственников жилья. О том, как правильно его организовать и что внести в повестку, рассказали специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.



Общее собрание собственников (ОСС) удобнее всего проводить в электронном формате — через портал ГИС ЖКХ. Для смены управляющей компании необходимо, чтобы в повестку входили три вопроса: «О расторжении договора с действующей УК», «О выборе новой управляющей организации» и «Об утверждении проекта договора управления, перечня работ и размера платы».

Фото: istockphoto.com/Natalia Kan

Если это собрание станет первым на портале ГИС ЖКХ, в повестку автоматически включат вопросы об администраторе ОСС, продолжительности голосования и о порядке приёма сообщений и решений собственников.

«Для того, чтобы создать и разместить сообщение о собрании, его инициатору нужно зайти в личный кабинет в раздел «Голосования по дому» и выбрать функцию «Создать новое сообщение», а потом заполнить пять обязательных блоков», — говорится в сообщении.
Первый блок — общая информация: туда вносятся сведения о дате и времени голосования и о формате его проведения. Второй блок включает сведения об администраторе: при первом голосовании этот статус автоматически получает инициатор собрания. Третий блок — инициатор голосования: туда нужно вписать ФИО и данные собственника. Четвёртый блок — повестка: формулировки нужно выбрать из встроенного справочника. И пятый блок — электронный образ сообщения: туда прикрепляется скан подписанного уведомления о проведении ОСС и все сопутствующие материалы: проект договора, обоснования и пр.

После публикации сообщения об ОСС система рассылает уведомления собственникам на электронную почту и в личные кабинеты на порталы ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Кроме того, уведомление об ОСС должно быть размещено на информационном стенде в подъезде или разослано заказными письмами.
Фото: istockphoto.com/VvoeVale

Голосование проводится на портале ГИС ЖКХ через личный кабинет собственника. Для участия в нём нужно указать СНИЛС, данные паспорта и реквизиты выписки из ЕГРН. А если собственник голосует на бумажном бланке, он должен передать его администратору голосования не позднее чем за 48 часов до окончания приёма голосов. Администратор обязан сам внести информацию с бланка в систему.

Для смены управляющей компании за это должны высказаться не менее половины собственников.

При онлайн-собрании протокол формируется автоматически в течение суток после завершения голосования.

Затем, не позднее, чем через десять дней, инициатор голосования должен разместить протокол и решение собственников в системе ГИС ЖКХ, передать бумажный оригинал протоколов и решения новой управляющей компании, которая направит эти документы в региональную жилищную инспекцию, а старой УК нужно отправить копию протокола заказным письмом.
Лев Каштанов

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