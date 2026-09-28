Жителям Подмосковья рассказали, как провести собрание собственников для смены УК
Владельцы квартир имеют право самостоятельно выбрать управляющую компанию для своего дома и, при желании, поменять её. Для этого соответствующее решение должно быть принято на общем собрании собственников жилья. О том, как правильно его организовать и что внести в повестку, рассказали специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Общее собрание собственников (ОСС) удобнее всего проводить в электронном формате — через портал ГИС ЖКХ. Для смены управляющей компании необходимо, чтобы в повестку входили три вопроса: «О расторжении договора с действующей УК», «О выборе новой управляющей организации» и «Об утверждении проекта договора управления, перечня работ и размера платы».
Если это собрание станет первым на портале ГИС ЖКХ, в повестку автоматически включат вопросы об администраторе ОСС, продолжительности голосования и о порядке приёма сообщений и решений собственников.
«Для того, чтобы создать и разместить сообщение о собрании, его инициатору нужно зайти в личный кабинет в раздел «Голосования по дому» и выбрать функцию «Создать новое сообщение», а потом заполнить пять обязательных блоков», — говорится в сообщении.Первый блок — общая информация: туда вносятся сведения о дате и времени голосования и о формате его проведения. Второй блок включает сведения об администраторе: при первом голосовании этот статус автоматически получает инициатор собрания. Третий блок — инициатор голосования: туда нужно вписать ФИО и данные собственника. Четвёртый блок — повестка: формулировки нужно выбрать из встроенного справочника. И пятый блок — электронный образ сообщения: туда прикрепляется скан подписанного уведомления о проведении ОСС и все сопутствующие материалы: проект договора, обоснования и пр.
После публикации сообщения об ОСС система рассылает уведомления собственникам на электронную почту и в личные кабинеты на порталы ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Кроме того, уведомление об ОСС должно быть размещено на информационном стенде в подъезде или разослано заказными письмами.
Голосование проводится на портале ГИС ЖКХ через личный кабинет собственника. Для участия в нём нужно указать СНИЛС, данные паспорта и реквизиты выписки из ЕГРН. А если собственник голосует на бумажном бланке, он должен передать его администратору голосования не позднее чем за 48 часов до окончания приёма голосов. Администратор обязан сам внести информацию с бланка в систему.
Для смены управляющей компании за это должны высказаться не менее половины собственников.
При онлайн-собрании протокол формируется автоматически в течение суток после завершения голосования.
Затем, не позднее, чем через десять дней, инициатор голосования должен разместить протокол и решение собственников в системе ГИС ЖКХ, передать бумажный оригинал протоколов и решения новой управляющей компании, которая направит эти документы в региональную жилищную инспекцию, а старой УК нужно отправить копию протокола заказным письмом.