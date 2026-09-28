Жителям Подмосковья рассказали, как провести собрание собственников для смены УК

28 сентября 2026, 15:49

оригинал Фото: медиасток.рф

Владельцы квартир имеют право самостоятельно выбрать управляющую компанию для своего дома и, при желании, поменять её. Для этого соответствующее решение должно быть принято на общем собрании собственников жилья. О том, как правильно его организовать и что внести в повестку, рассказали специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Общее собрание собственников (ОСС) удобнее всего проводить в электронном формате — через портал ГИС ЖКХ. Для смены управляющей компании необходимо, чтобы в повестку входили три вопроса: «О расторжении договора с действующей УК», «О выборе новой управляющей организации» и «Об утверждении проекта договора управления, перечня работ и размера платы».

Фото: istockphoto.com/Natalia Kan

Если это собрание станет первым на портале ГИС ЖКХ, в повестку автоматически включат вопросы об администраторе ОСС, продолжительности голосования и о порядке приёма сообщений и решений собственников.





«Для того, чтобы создать и разместить сообщение о собрании, его инициатору нужно зайти в личный кабинет в раздел «Голосования по дому» и выбрать функцию «Создать новое сообщение», а потом заполнить пять обязательных блоков», — говорится в сообщении.