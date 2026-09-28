Подмосковье вошло в число лидеров по заявкам на проект «Знание. Наставники»

28 сентября 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба подмосковного отделения Союза машиностроителей России

Свыше 15 тысяч заявок подали на участие в проекте «Знание. Наставники» для руководителей образовательных организаций, педагогов и советников директоров. В том числе от жителей Московской области поступили 469 заявок. По этому показателю Подмосковье вошло в десятку самых активных регионов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения Союза машиностроителей России.





Проект реализуют общество «Знание» и министерство просвещения России.





«Участвую в проекте впервые. Это престижная премия, она поможет выявить лучших наставников. Особый упор делается на патриотическую составляющую, воспитательную работу. Мы в колледже «Энергия» активно развиваем эти направления. У нас создана военно-патриотическая бригада. Кроме того, ребята включаются в различную внеурочную деятельность, олимпиадное движение», — рассказал один из участников проекта — директор подмосковного колледжа «Энергия», член регионального совета Московского областного отделения Союза машиностроителей России Константин Подоляк.