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Подмосковье вошло в число лидеров по заявкам на проект «Знание. Наставники»

оригинал Фото: пресс-служба подмосковного отделения Союза машиностроителей России

Свыше 15 тысяч заявок подали на участие в проекте «Знание. Наставники» для руководителей образовательных организаций, педагогов и советников директоров. В том числе от жителей Московской области поступили 469 заявок. По этому показателю Подмосковье вошло в десятку самых активных регионов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения Союза машиностроителей России.



Проект реализуют общество «Знание» и министерство просвещения России.

«Участвую в проекте впервые. Это престижная премия, она поможет выявить лучших наставников. Особый упор делается на патриотическую составляющую, воспитательную работу. Мы в колледже «Энергия» активно развиваем эти направления. У нас создана военно-патриотическая бригада. Кроме того, ребята включаются в различную внеурочную деятельность, олимпиадное движение», — рассказал один из участников проекта — директор подмосковного колледжа «Энергия», член регионального совета Московского областного отделения Союза машиностроителей России Константин Подоляк.
Эксперты оценят портфолио претендентов на победу. Затем конкурсанты должны будут выполнить практические задания. Итоги проекта подведут в декабре.
Лев Каштанов

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