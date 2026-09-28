Отопительный сезон в Московской области должен стартовать 1 октября
Отопительный сезон в Московской области в этом году начнётся 1 октября. Об этом на совещании руководящего состава правительства регионов и глав округов под руководством губернатора Андрея Воробьёва сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.
Подготовка к зиме стала одной из главных тем совещания.
«Пока у нас в центральной полосе по погоду всё благоприятно, но это ни в коем случае не останавливает или не делает менее актуальными все те программы, которые мы традиционно реализуем. Поэтому, Сергей Александрович, расскажите, какие у вас беспокойства, какие вы видите достижения, что сегодня является приоритетом при начале отопительного сезона», – сказал Воробьёв.
Воропанов ответил, что подготовку к отопительному сезону разделили на четыре этапа. Первый завершился до 10 сентября. К этому дню подготовили все источники тепла, сети и внутридомовые системы.
«Одно из главных мероприятий – реализация госпрограммы и гидравлические испытания. Вторая отчётная дата – проведение пробных топок с 15 сентября. Третий этап подготовки к отопительному сезону продлится до 1 октября. Специалисты активно устраняют все выявленные неисправности оборудования и развоздушивают системы отопления. Четвертым этапом станет запуск отопления с 1 октября», – уточнил министр.
Подачу тепла организуют поэтапно при среднесуточной температуре ниже плюс 12 градусов. Сначала тепло поступит в социально значимые учреждения – детсады, школы и объекты здравоохранения. На втором этапе батареи включат в жилых домах, а затем – на промышленных предприятиях. Полностью завершить пусконаладочные работы и запустить отопление во всех муниципалитетах региона нужно до 10 октября.
В Подмосковье к осеннее-зимнему сезону готовят 52 000 многоквартирных домов, около 6000 социально значимых объектов, порядка 1500 центральных тепловых пунктов, более 10 500 километров теплосетей, 18 500 километров сетей водоснабжения и 14 900 километров сетей водоотведения.
В регионе сформировали запасы резервного топлива. Заготовлено более 34 000 тонн жидкого топлива и свыше 8700 тонн угля.