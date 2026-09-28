Отопительный сезон в Московской области должен стартовать 1 октября

28 сентября 2026, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Отопительный сезон в Московской области в этом году начнётся 1 октября. Об этом на совещании руководящего состава правительства регионов и глав округов под руководством губернатора Андрея Воробьёва сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.







Подготовка к зиме стала одной из главных тем совещания.

«Пока у нас в центральной полосе по погоду всё благоприятно, но это ни в коем случае не останавливает или не делает менее актуальными все те программы, которые мы традиционно реализуем. Поэтому, Сергей Александрович, расскажите, какие у вас беспокойства, какие вы видите достижения, что сегодня является приоритетом при начале отопительного сезона», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Одно из главных мероприятий – реализация госпрограммы и гидравлические испытания. Вторая отчётная дата – проведение пробных топок с 15 сентября. Третий этап подготовки к отопительному сезону продлится до 1 октября. Специалисты активно устраняют все выявленные неисправности оборудования и развоздушивают системы отопления. Четвертым этапом станет запуск отопления с 1 октября», – уточнил министр.