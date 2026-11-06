Ночная стирка и выгодный тариф: как сократить расходы на свет в Подмосковье?

06 ноября 2026, 13:25

Многотарифный счётчик поможет жителям Подмосковья экономить на электричестве

Жители Московской области могут уменьшить плату за электричество с помощью многотарифного счётчика. Такой прибор учитывает расход энергии по времени суток, а стоимость киловатт-часа зависит от тарифной зоны. Об этом информирует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Обычный однотарифный счётчик работает по единой ставке. Время включения бытовой техники при таком учёте не влияет на цену электричества. Многотарифный прибор распределяет потребление по отдельным периодам, для каждого из которых действует своя цена. Чаще всего используют двухтарифные и трёхтарифные модели. Первый вариант разделяет сутки на день и ночь. Второй предусматривает ещё и полупиковую зону. В Подмосковье, как и в большинстве российских регионов, ночная ставка ниже дневной.Стоимость электроэнергии и границы временных зон определяют региональные органы регулирования тарифов. Перед выбором прибора стоит уточнить действующие ставки для Московской области и оценить свой расход в разное время суток. Экономия зависит от привычек семьи. Многотарифный учёт особенно полезен тем, кто готов перенести часть домашних дел на ночь. Например, в часы действия сниженной ставки можно запускать стиральную, сушильную или посудомоечную машину.В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области советуют учитывать удобство домочадцев и соседей при использовании техники в ночное время. Перед запуском приборов необходимо изучить правила эксплуатации и соблюдать требования безопасности. Важно следить за состоянием проводов и розеток, а при обнаружении неисправностей отключать устройство от сети. Кроме того, не стоит перегружать стиральную и посудомоечную машины: это поможет технике работать в штатном режиме.Чтобы понять, насколько выгоден переход на новый способ учёта, можно сравнить действующие тарифы и примерный объём потребления в разные часы. При расчёте стоит учесть и расходы на установку прибора. Итоговая выгода будет зависеть от того, сколько электроэнергии семья использует ночью.Передать показания жители региона могут через приложение «Госуслуги Дом». На главном экране нужно открыть раздел «Показания», выбрать ресурс «Электричество» и внести данные счётчика. После этого останется нажать кнопку «Передать показания».