Жителям Подмосковья рассказали о главном элементе канализационной насосной станции

29 октября 2026, 22:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Шкаф управления ‒ это ключевой электротехнический элемент объекта водоотведения, который можно назвать его «сердцем». От его работы зависит функционирование всего объекта, рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





При выходе этого устройства из строя технологические процессы останавливаются. Резервуар переполняется, и это создаёт угрозу затопления прилегающей территории.



«Внутреннее пространство шкафа управления канализационной насосной станции разделено на несколько зон. Первая ‒ автоматические выключатели, которые обесточивают систему при коротком замыкании. Втора зона – контакторы. Это реле, физически замыкающие цепь для запуска насосов. Там же находятся устройства плавного пуска. Они позволяют насосу стартовать мягко, без гидравлического удара по трубам и скачков напряжения в сети. В контрольно-измерительную часть стекается информация со всего объекта», ‒ рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО