Жителям Подмосковья рассказали о главном элементе канализационной насосной станции
Шкаф управления ‒ это ключевой электротехнический элемент объекта водоотведения, который можно назвать его «сердцем». От его работы зависит функционирование всего объекта, рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
При выходе этого устройства из строя технологические процессы останавливаются. Резервуар переполняется, и это создаёт угрозу затопления прилегающей территории.
«Внутреннее пространство шкафа управления канализационной насосной станции разделено на несколько зон. Первая ‒ автоматические выключатели, которые обесточивают систему при коротком замыкании. Втора зона – контакторы. Это реле, физически замыкающие цепь для запуска насосов. Там же находятся устройства плавного пуска. Они позволяют насосу стартовать мягко, без гидравлического удара по трубам и скачков напряжения в сети. В контрольно-измерительную часть стекается информация со всего объекта», ‒ рассказали в ведомстве.
Шкаф считывает показания тока, чтобы узнать нагрузку на двигатель, и данные с датчиков уровня. В самом резервуаре КНС на разных высотах закреплены поплавковые выключатели или ультразвуковые датчики. Они сообщают шкафу: «вода на минимуме», «норма» или «критический перелив».
Следующая зона ‒ релейная автоматика. Именно там зашит алгоритм: если поплавок поднялся, нужно включить сначала первый насос, а если продолжает расти, добавить к нему второй.
Шкаф управления следит за уровнем стоков. Он сам включает насосы, когда воды становится много, и выключает, когда уровень падает.
В условиях Московской области, отличающихся перепадами температур и влажности, к конструкции шкафа управления предъявляются повышенные требования. Он должен обеспечивать защиту персонала от поражения электротоком, иметь эффективную систему вентиляции для отвода тепла и охлаждения электроники, надёжное заземление, а также изготавливаться из материалов, устойчивых к агрессивным климатическим воздействиям.