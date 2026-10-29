В Подмосковье семьи погибших участников СВО сохранят право на социальное жильё
Депутаты Мособлдумы приняли закон, который защищает жилищные права семей погибших участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Ведомство представило на заседании регионального парламента проект закона Московской области о внесении изменений в порядок ведения учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Если из-за гибели военнослужащего изменился состав семьи и формально возникли основания для снятия с жилищного учёта, родственники не потеряют право на жильё по договору социального найма.
Закон также упрощает оформление. Заявление можно подать через региональный портал госуслуг или МФЦ. А часть документов муниципалитеты будут запрашивать самостоятельно. Срок принятия решения о постановке на учёт сократится с 20 до 10 дней.
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