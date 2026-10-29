В Подмосковье семьи погибших участников СВО сохранят право на социальное жильё

29 октября 2026, 21:56

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Депутаты Мособлдумы приняли закон, который защищает жилищные права семей погибших участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.