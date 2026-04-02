Жизнь в США и страшная болезнь: через что прошла звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк, прежде чем найти настоящее счастье?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, наиболее известная по роли Виктории Прутковской в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня». Она являлась заслуженной артисткой Российской Федерации, лауреатом премий «ТЭФИ» и «Золотой Остап». 3 апреля актриса могла бы отметить день рождения, однако после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием она скончалась. О жизненном и творческом пути артистки — в материале «Радио 1».
Биография Анастасии Заворотнюк: детство, семья и образованиеАнастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее отец, Юрий Андреевич Заворотнюк, работал телевизионным режиссером и состоял в Академии российского телевидения. Мать, Валентина Борисовна Заворотнюк, была народной артисткой России и актрисой Астраханского театра юного зрителя. Старший брат Святослав трудился режиссером монтажа в Астрахани и скончался в 2018 году от перитонита.
С ранних лет Анастасия находилась в творческой среде: она часто бывала в театре, где служила ее мать, и знала наизусть многие постановки. С пяти лет обучалась в музыкальной школе, а также занималась хореографией в ансамбле бального танца «Лотос».
В 1988 году Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, однако уже после первого курса приняла решение оставить обучение и переехать в Москву для поступления в театральный вуз. В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ, где обучалась на курсе Авангарда Леонтьева.
Театральная карьера и первые роли в киноСразу после окончания учебы Анастасию Заворотнюк приняли в труппу Театра под руководством Олега Табакова, где прослужила до 2004 года. За это время она приняла участие почти в 30 спектаклях.
«Выпустившись в 1993 году, сразу стала актрисой театра Табакова. Он, между прочим, не берет в театр не своих студентов. Попасть к нему в труппу — это счастье! Первая роль — в спектакле «Страсти по Бумбарашу», которую считаю самой лучшей», — вспоминала актриса о начале своей театральной карьеры.Среди ее театральных работ — роли Наденьки в постановке «Обыкновенная история» по произведению Ивана Гончарова, Дэззи в спектакле «Билокси-блюз» по пьесе Нила Саймона, Тани в «Матросской Тишине» по драме Александра Галича, Жанэт в «Мифе о Дон Жуане» по мотивам комедии Мольера, Вари в «Страстях по Бумбарашу» по произведениям Аркадия Гайдара, а также Элинор Твентимэн в «Признаниях авантюриста Феликса Круля» по роману Томаса Манна.
В кино актриса дебютировала еще в студенческие годы. В 1991 году она исполнила главную женскую роль в телефильме Тамары Павлюченко «Машенька», снятом по роману Владимира Набокова. В 1993 году Заворотнюк также занималась дубляжом, озвучив на русский язык персонажа Кристофера Робина в мультсериале «Новые приключения Винни-Пуха».
До начала 2000-х годов актриса преимущественно работала в театре и редко появлялась на экране.
Прорыв и всероссийская популярностьШирокую известность Анастасии Заворотнюк принесла роль няни Вики в комедийном телесериале «Моя прекрасная няня», выходившем в 2004–2009 годах. Ее партнерами по съемочной площадке стали Сергей Жигунов, Борис Смолкин, Любовь Полищук и другие известные артисты.
«Когда меня утвердили на роль няни Вики, мне показалось, будто кто-то свыше схватил меня за руку и втолкнул в последний вагон уходящего поезда. Начались съемки, и пусть я сильно уставала, но в профессиональном плане однозначно росла», — говорила Анастасия.В 2007 году Заворотнюк исполнила главную роль в фильме «Код апокалипсиса», где сыграла спецагента под прикрытием. Ее партнером стал французский актер Венсан Перес.
Среди других заметных работ — участие в фильмах «Служебный роман. Наше время» (2011), «Мамы» (2012), «Мамы 3» (2014), а также в сериалах «Провокатор» (2016), «Проклятие спящих» (2017), «Между нами, девочками. Продолжение» (2018). В общей сложности актриса снялась более чем в 30 проектах.
Личная жизнь Анастасии Заворотнюк
Первый брак: отношения с Олафом Шварцкопфом
Первым супругом Анастасии Заворотнюк стал бизнесмен Олаф Шварцкопф, с которым она познакомилась в театральной среде. Их свадьба прошла в узком кругу в Астрахани, однако уже через год брак распался.
По неофициальной информации, причиной развода стали сложные отношения внутри семьи. Сам Шварцкопф позднее отмечал, что значительная разница в возрасте (12 лет) сказывалась на семейной жизни, а молодая супруга, по его словам, не была готова к ведению домашнего хозяйства. При этом предприниматель подчеркивал, что для него это было не так важно, так как в первую очередь он хотел создать семью с детьми.
Однако наследников у пары не появилось. Кроме того, Шварцкопф заявлял, что до свадьбы Заворотнюк могла либо потерять ребенка, либо прервать беременность.
«Где правда, я теперь уже и не знаю. В любом случае общего ребенка нам Бог не дал», — сказал он.Среди возможных причин разрыва также назывался неудавшийся переезд в Эстонию: актрисе не удалось закрепиться в местном театре, а дальнейшая совместная жизнь в Москве сопровождалась трудностями. По словам Шварцкопфа, он часто находился в командировках, тогда как Заворотнюк было мало его внимания. В итоге он и вовсе заподозрил жену в измене.
«Стал сопоставлять факты, и пасьянс сошелся. После того как я приехал, в дверь нашей квартиры не раз звонили разные девицы, представляясь Настиными подружками, просили позвать ее. Жена выходила на лестничную площадку, шушукалась с ними, потом возвращалась и, сославшись на возникшие дела, куда-то срочно уезжала. Гораздо позже, из интервью Заворотнюк, я узнал, что именно в то самое время у нее начался роман с владельцем автосалонов Дмитрием Стрюковым», — делился Шварцкопф.После развода актриса полностью прекратила общение с бывшим супругом. Даже спустя годы она отклоняла его запросы в социальных сетях. В свою очередь Шварцкопф заявлял, что сохраняет к ней теплые чувства.
«Обидно, что она в некоторых интервью говорила, будто я поднимал на нее руку и держал взаперти. Такого никогда не было», — подчеркнул мужчина.Позднее бизнесмен признался, что не смог построить устойчивые отношения и после развода. Когда стало известно о тяжелой болезни Заворотнюк, он публично выразил ей поддержку.
Второй брак: отношения с Дмитрием Стрюковым и жизнь в США
Роман с предпринимателем Дмитрием Стрюковым начался случайно: он подвез актрису, отказавшись брать деньги за услугу. В знак благодарности Заворотнюк пригласила его на спектакль, после чего их общение переросло в романтические отношения.
Пара поженилась и переехала в США. В этом союзе родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл. При этом, по словам Стрюкова, материнство далось актрисе непросто.
«У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали», — признавался Стрюков.В период проживания в США Заворотнюк занялась предпринимательской деятельностью, которая едва не закончилась уголовным преследованием. По заявлению Стрюкова, из-за подозрений в подделке документов знаменитости грозило тюремное заключение, которого ей чудом удалось избежать.
Кризис в семье возник после появления в доме няни. По словам знакомых, между женщиной и супругом актрисы завязались романтические отношения, что стало причиной разрыва. Именно после этого Заворотнюк приняла решение о разводе.
Вскоре после семейного конфликта в загородный дом супругов ворвались грабители. По предположениям близких, к инциденту могла быть причастна та самая бывшая домработница, оставшаяся недовольной после увольнения.
«Милиция считала, что это сделала та няня, которая работала у нас. К нам вломились люди в масках, мне казалось, что мне не выжить. Думала, что детей пощадят, а меня убьют», — вспоминала Заворотнюк.
Роман с Сергеем Жигуновым
Во время работы над ситкомом «Моя прекрасная няня» Заворотнюк исполнила роль Виктории Прутковской, влюбленной в своего работодателя Максима Шаталина. Экранный дуэт с Сергеем Жигуновым получил широкое признание зрителей.
При этом за пределами съемочной площадки отношения между актерами поначалу складывались непросто. По воспоминаниям Заворотнюк, в начале сотрудничества между ними не было никакой симпатии, а коллега постоянно ее критиковал. Со временем они преодолели разногласия, и между партнерами возникли романтические чувства.
«У нас долгое время были деловые-деловые отношения. И вдруг что-то такое неожиданное произошло. Мы почувствовали, что, когда на съемках возникают паузы, в которые не видим друг друга, то нервничаем. И я, и он. Вроде бы работа бесконечная, а нет человека рядом — и чего-то такого уже не хватает», — делилась артистка.Ради отношений с Заворотнюк Сергей Жигунов развелся с супругой Верой Новиковой. Однако, несмотря на ожидания публики, актеры не оформили свои отношения официально. Сергей Жигунов назвал эту историю непростой .
«С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, а они не свободны. Я не знал, как правильнее — быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать. Что честнее?» — рассуждал он.После расставания с Заворотнюк актер вернулся к Вере Новиковой. Окончательный разрыв этого союза произошел в 2020 году, после чего Жигунов вступил в брак с Викторией Ворожбит.
Брак с Петром Чернышевым и семейная жизнь
С фигуристом Петром Чернышевым Анастасия Заворотнюк познакомилась во время участия в проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон». Актриса вспоминала, что их первая встреча произошла в суматошный съемочный день. По ее словам, она пробегала мимо участников в сценическом костюме, когда их взгляды пересеклись. В тот момент она мгновенно ощутила, что это «ее» человек, сравнив возникшее чувство с электрическим разрядом.
Изначально их общение носило дружеский характер, однако со временем отношения переросли в романтические. Вскоре пара оформила брак и прошла обряд венчания. Ради семьи Петр Чернышев оставил жизнь в США, где прожил почти 17 лет, и переехал в Россию.
Семья обосновалась в загородном доме в Крекшино. Дети Заворотнюк от предыдущего брака — Анна и Майкл — приняли нового супруга матери, и между ними сложились теплые отношения. А в октябре 2018 года, в возрасте 47 лет, актриса родила дочь Милу.
Болезнь и смерть Анастасии Заворотнюк: последние годы актрисыМенее чем через год после рождения дочери в жизни актрисы произошли драматические изменения. Сначала внимание общественности привлек шрам на ее шее, напоминающий след от биопсии. Вскоре Заворотнюк перестала появляться на публике, после чего в СМИ распространились сообщения о тяжелом заболевании, предположительно связанном с онкологией.
Актриса скончалась 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет после пятилетней борьбы с глиобластомой — агрессивной формой рака головного мозга. За время болезни она проходила сложное лечение, включая применение экспериментальных методик, однако заболевание оказалось сильнее.
По словам знакомых, значительную роль в том, что актрисе столь длительное время удавалось бороться с болезнью, сыграла поддержка супруга Петра Чернышева, который сопровождал ее на всех этапах лечения и находился рядом до самого конца.
«Она очень сильно болела. Все эти пять лет были безумно тяжелыми, особенно последние несколько лет. И ей там действительно лучше», — заключила Анна.