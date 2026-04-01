«Мне нужно для людей светить»: Волочкова расплакалась на фоне проблем со здоровьем
Балерина Анастасия Волочкова расплакалась на фоне проблем со здоровьем
Балерина Анастасия Волочкова расплакалась в интервью, отвечая на вопрос о пасхальных традициях.
Артистка не смогла сдержать эмоций в беседе с «Газетой.Ru», объяснив, что сейчас ее беспокоят исключительно проблемы со здоровьем, а не подготовка к празднику. Журналистка поинтересовалась, ходит ли танцовщица освещать яйца в храм, однако этот вопрос расстроил знаменитость.
«Мне нужно для людей светить. Я плачу. У меня проблема в том, что мне еще месяц нельзя танцевать, понимаете?» — сказала экс-прима Большого.
Она призвала собеседников больше внимания уделять ее самочувствию, а не ритуалам. В феврале этого года балерина перенесла операцию на ноге. Хирургическое вмешательство проходило в немецком госпитале святой Марии в Мюльхайме. После процедуры звезда некоторое время передвигалась с помощью костылей. Сама Волочкова назвала эту операцию профессиональной необходимостью, отметив, что на протяжении 40 лет танцует в пуантах, несмотря на серьезные нагрузки и предостережения врачей.