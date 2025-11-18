Достижения.рф

Зима в Подмосковье: совместные туристические маршруты с Беларусью

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Проекты Москвы и Подмосковья представили на деловой встрече в Минске


В столице Беларуси провели деловую бизнес-миссию «Москва в Минске», где представили совместный туристический проект «Москва + Подмосковье: два ритма идеального путешествия». Московская область и Москва предложили гостям из Беларуси посмотреть на регион, как на единое туристическое пространство, которое сочетает динамику мегаполиса и спокойный отдых за его пределами.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Программу мероприятия представили специалисты туристической отрасли России — среди участников были замминистра культуры и туризма Московской области Мария Баюх, зампред Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов, а еще представители Владимирской области. Белорусских коллег познакомили с новой стратегией продвижения туристических продуктов, куда в том числе вошли проекты «Москва + Подмосковье» и «Золотое кольцо».

Почему именно «Зима в Подмосковье» ?


Московская область традиционно остаётся одним из самых популярных регионов для зимнего отдыха. Здесь объединяют спортивные активности, семейный отдых, экскурсии и уникальные природные маршруты. Представители Подмосковья подчеркнули, что регион готов предложить гостям Беларуси полноценный зимний отдых, который можно легко совместить с посещением столицы.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Особое внимание уделили горнолыжному направлению, которое в регионе стремительно развивают. Туристы приезжают на новые трассы, где есть все необходимое современное оборудование и удобная инфраструктура. Гости могут приехать на популярные подмосковные склоны и оценить разные форматы катания — от любительских трасс до профессиональных спусков.

Где кататься на лыжах и сноуборде в Московской области ?


Подмосковье представляет выбор крупных современных горнолыжных комплексов. Многие из них расположены недалеко от столицы, что делает поездку действительно удобной даже в формате короткого отдыха.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Вот часть популярных курортов региона:
​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Эти локации подходят как для новичков, так и для уже опытных лыжников.

Туристические маршруты: Подмосковье — Беларусь


После презентации участники двух стран провели серию деловых переговоров. Эксперты обсудили создание совместных туристических маршрутов, обмен профессиональными практиками, а еще продвижение зимних направлений среди жителей России и Беларуси.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Московская область рассчитывает, что сотрудничество с белорусскими партнёрами поможет привлечь в регион больше туристов, укрепит межрегиональные связи и сделает зимний отдых в Подмосковье ещё более востребованным.

Проект «Москва + Подмосковье: два ритма идеального путешествия» продолжат развивать, предлагая гостям совмещать насыщенную столичную программу с уютным и спортивным отдыхом в одном из самых красивых регионов России — Московской области.

Подробнее о проекте — на главном туристическом портале Подмосковья.
Ирина Паршина

