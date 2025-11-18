Зима в Подмосковье: совместные туристические маршруты с Беларусью
Проекты Москвы и Подмосковья представили на деловой встрече в Минске
В столице Беларуси провели деловую бизнес-миссию «Москва в Минске», где представили совместный туристический проект «Москва + Подмосковье: два ритма идеального путешествия». Московская область и Москва предложили гостям из Беларуси посмотреть на регион, как на единое туристическое пространство, которое сочетает динамику мегаполиса и спокойный отдых за его пределами.
Программу мероприятия представили специалисты туристической отрасли России — среди участников были замминистра культуры и туризма Московской области Мария Баюх, зампред Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов, а еще представители Владимирской области. Белорусских коллег познакомили с новой стратегией продвижения туристических продуктов, куда в том числе вошли проекты «Москва + Подмосковье» и «Золотое кольцо».
Почему именно «Зима в Подмосковье» ?
Особое внимание уделили горнолыжному направлению, которое в регионе стремительно развивают. Туристы приезжают на новые трассы, где есть все необходимое современное оборудование и удобная инфраструктура. Гости могут приехать на популярные подмосковные склоны и оценить разные форматы катания — от любительских трасс до профессиональных спусков.
Где кататься на лыжах и сноуборде в Московской области ?
Подмосковье представляет выбор крупных современных горнолыжных комплексов. Многие из них расположены недалеко от столицы, что делает поездку действительно удобной даже в формате короткого отдыха.
Вот часть популярных курортов региона:
- Горнолыжный комплекс «Лисья гора» (г.о. Балашиха);
- Экстрим Парк «Фристайл» (г.о. Люберцы);
- Спортивный парк «Волен» — «Степаново» (Дмитровский м.о.);
- Спортивный курорт «Сорочаны» (Дмитровский м.о.);
- Парк «Яхрома» (Дмитровский м.о.);
- Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва (Дмитровский м.о.);
- Горнолыжный курорт «Спас-Каменка» (Дмитровский м.о.);
- Дом отдыха «Лужки Клуб» (м.о. Истра);
- Горнолыжный курорт «Moon Village Club» (г.о. Красногорск);
- Горнолыжный комплекс «Красная горка» (г.о. Подольск);
- Горнолыжный клуб Гая Северина (Раменский м.о.);
- Горнолыжный центр «Лоза» (Сергиево-Посадский г.о.);
- Горнолыжный комплекс «Олимп» (г.о. Коломна)
Туристические маршруты: Подмосковье — Беларусь
После презентации участники двух стран провели серию деловых переговоров. Эксперты обсудили создание совместных туристических маршрутов, обмен профессиональными практиками, а еще продвижение зимних направлений среди жителей России и Беларуси.
Московская область рассчитывает, что сотрудничество с белорусскими партнёрами поможет привлечь в регион больше туристов, укрепит межрегиональные связи и сделает зимний отдых в Подмосковье ещё более востребованным.
Проект «Москва + Подмосковье: два ритма идеального путешествия» продолжат развивать, предлагая гостям совмещать насыщенную столичную программу с уютным и спортивным отдыхом в одном из самых красивых регионов России — Московской области.
