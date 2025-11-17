Подготовку парков Подмосковья к зиме завершат до 30 ноября
Подготовка парков к зимнему сезону продолжается в Московской области. О ходе работ рассказал на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред областного правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.
Он отметил, что в регионе насчитывается 219 парков. В настоящее время степень их готовности к зимнему сезону составляет 88%. Завершить все работы должны до 30 ноября.
«В программу входит подготовка к сезонному содержанию территории, обустройство зимних активностей, праздничное оформление, наличие сервисов и услуг, включая пункты горячего питания и проката спортинвентаря, а также разработка мероприятий», — сказал Михаил Хайкин.Он добавил, что в 32-х муниципалитетах региона подготовка парков уже завершена. В оставшихся 19-ти степень готовности варьируется от 98 до 74%.
Михаил Хайкин также рассказал, что 1 декабря в парках Подмосковья заработает 41 каток с искусственным льдом. А до середины декабря откроются ещё четыре — один в Химках и три в ЗАТО Власиха, Краснознаменск и Звёздный городок. Кроме того, в парках региона подготовят 62 лыжные трассы общей протяжённостью 180 километров и 42 тюбинговые трассы.