Подготовку парков Подмосковья к зиме завершат до 30 ноября

17 ноября 2025, 13:35

оригинал Фото: istockphoto.com/SbytovaMN

Подготовка парков к зимнему сезону продолжается в Московской области. О ходе работ рассказал на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред областного правительства — министр благоустройства Михаил Хайкин.





Он отметил, что в регионе насчитывается 219 парков. В настоящее время степень их готовности к зимнему сезону составляет 88%. Завершить все работы должны до 30 ноября.





«В программу входит подготовка к сезонному содержанию территории, обустройство зимних активностей, праздничное оформление, наличие сервисов и услуг, включая пункты горячего питания и проката спортинвентаря, а также разработка мероприятий», — сказал Михаил Хайкин.