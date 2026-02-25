Зимняя велогонка в подмосковной Лобне: что ждет участников «Снежных дюн-2026»
1 марта в Лобнинском лесопарке вновь стартует зимняя кросс-кантри велогонка «Снежные дюны-2026». Организаторы называют ее уникальной для региона. Подобных стартов в Подмосковье почти нет.
На старт выйдут и любители, и профессионалы. По прогнозам, в гонке примут участие около 150 человек из Москвы, Подмосковья и соседних регионов.
Подробнее о подмосковных «Снежных дюнах-2026» в эфире «Радио 1» рассказал один из организаторов мероприятия Александр Торубаров.
Как появилась идея проведения зимней велогонки?
«Идея родилась, наверное, из желания не закрывать велосезон, а доказать, что на двух колесах можно покорить даже подмосковные сугробы», — отмечает Александр в диалоге с «Радио 1».Со временем локальный старт стал масштабным событием. Сейчас в гонке принимают участие спортсмены из ряда регионов России.
Почему «Снежные дюны»?
Название придумал один из основателей проекта. Оно точно передает характер трассы — волнообразные снежные заносы, подъемы и спуски.
Каждый год природа меняет условия. Организаторы подстраиваются под погоду и готовят трассу с учетом состояния снега и льда.
«Уникальность «Снежных дюн» в том, что каждый год природа бросает нам новый вызов», — делится организатор.В прошлом году трасса стала практически ледяной — организаторам пришлось подсыпать песок для сцепления. В этом сезоне выпало много рыхлого снега, и это требует совершенно другого подхода к подготовке полотна.
Какой велосипед выбрать?
Участникам важно правильно подготовить технику. Для рыхлого снега лучше подойдут фэтбайки с широкими покрышками. Для льда — качественная шипованная резина.
«В целом это классическая кросс-кантри, где результат зависит не только от ног спортсмена, но и насколько грамотно человек подготовит своего железного коня», — рассказывает Александр Торубаров в диалоге с «Радио 1».Главное условие допуска — исправные тормоза и шлем. По словам организаторов, на старт выходят и новички, и спортсмены мирового уровня. В разные годы в гонке участвовал 16-кратный чемпион России Иван Политков. Самому младшему участнику было шесть лет.
Регистрация и призы
Регистрация открыта до 27 февраля на официальном сайте гонки.
Призеры получат медали и подарки от партнеров. Спонсоры подготовили изотонические гели и продукцию российской велохимии. Каждый, кто финиширует, получит уникальную медаль с авторским дизайном.
Почему стоит приехать?
Организаторы уверены: главная причина выйти на старт — эмоции.
«Во-первых, это драйв и адреналин, которые невозможно получить на асфальте», — рассказывает эксперт.На гонке работает электронный хронометраж, который фиксирует результат до миллисекунд. После финиша участников ждет полевая кухня с горячей кашей и чаем — за этой атмосферой многие возвращаются каждый год.
Гонка проходит уже 11-й год подряд. Организаторы планируют развивать стартовый городок, расширять зону активностей и превращать заезд в большой зимний фестиваль спорта.
«Мы с удовольствием рады новым участникам… Бросить вызов снежной трассе нашей. Так что приезжайте с удовольствием. Все для этого есть, вся инфраструктура в Лобнинском лесопарке присутствует. Ждем всех», — подчеркивает Александр.Старт «Снежных дюн-2026» дадут 1 марта в Лобнинском лесопарке.