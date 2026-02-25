Турнир по художественной гимнастике собрал в Подольске более 200 спортсменок

25 февраля 2026, 09:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Открытый турнир по художественной гимнастике «Зимняя симфония» провели в Подольске 22 февраля. Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменок в возрасте от пяти до 14 лет из Москвы и разных подмосковных округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие состоялось на базе учебно-тренировочного центра ледового дворца «Витязь» спортклуба «Формула Первых». Подольчанки завоевали три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Виктория Шустрова, Ника Багаева и Милана Антипова, вторыми стали Элина Пайтян, Мария Бытина, Мария Собченко и Ника Петрищева, а третье место заняли Милана Коваленко и Наталья Цырульникова», — говорится в сообщении.