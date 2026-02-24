Акция «Быть здоровым – это модно!» привлекла более 12 000 жителей Подмосковья

24 февраля 2026, 22:56

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 12 000 человек стали в режиме телемоста участниками масштабной международной спортивно-патриотической акция «Быть здоровым – это модно!». Она прошла в Красногорске на площади дома культуры «Подмосковье», рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.





В этом году акцию посвятили Году единства народов России» и приурочили ко Дню защитника Отечества. К ней присоединились более 72 городов России, Абхазии, Южной Осетии, Нигерии, Замбии, Испании и Китая.

«Для нас эта акция давно перестала быть просто массовым обливанием. Это философия. Мы хотим показать, что здоровый образ жизни – не скучная обязанность, а современный и доступный каждому выбор. В этом году у акции появился и более глубокий смысл. 2026-й объявлен Годом единства народов России. Посмотрите на наши площадки: здесь рядом стоят русские и татары, буряты и осетины, якуты и народы Кавказа. У каждого свои традиции, но всех объединяет общая сила духа и любовь к Родине», – отметил руководитель СПК «ЯРОПОЛК», автор идеи акции Илья Шадриков.