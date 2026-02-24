В Подмосковье провели лыжную гонку военных и членов их семей

24 февраля 2026, 20:53

оригинал Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

В Красногорске провели масштабную лыжную гонку, посвящённую Дню защитника Отечества и памяти уроженца города, Героя России Евгения Журавлёва. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».





Главными задачами события было объединить жителей Подмосковья, подчеркнуть значимость подвига воинов. Центральными событиями спортивно-патриотического мероприятия стали детская программа, объединившая более 400 юных лыжников всего региона, и особый забег семей участников СВО.

«Рады, что сегодня здесь собрались семьи. Это очень ценно, потому что только семья всегда поддержит, подаст руку помощи. А фонд «Защитники Отечества», конечно, рядом с ветеранами, с их семьями. Особые слова хочется сказать тем семьям, чьих ребят с нами уже нет. Мы помним о них и будем посвящать такие мероприятия нашим боевым товарищам, стоявшим на защите Родины», – сказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»