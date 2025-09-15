Звёзды уличных танцев зажглись в Подольске: Определены победители масштабного фестиваля «Область танцевальных культур»
Грандиозным гала-концертом в парке им. В. Талалихина завершился первый фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Масштабное событие, посвященное уличной танцевальной культуре, собрало рекордные 23 тысячи зрителей за один день. Общую аудиторию фестиваля с учетом отборочных туров можно смело оценить в 36 тысяч человек.
Фестиваль стал не просто ярким шоу, а настоящим трамплином для лучших танцоров Подмосковья. Они сражались за право представить Россию на престижных международных аренах в Дубае, Японии и Китае.
По итогам финальных баттлов были определены 10 победителей, которые отправятся покорять мировые чемпионаты.
В Китай на чемпионат Yingxiangli bboy battle XII 2026 поедут:
- Иван Булгаков (Буря) (Павлово-Посадский г.о.) — номинация «Мальчики до 9 лет».
- Александра Никифорова (Sasha_FAYANS) (г.о. Балашиха) — «Девочки до 11 лет».
- Кирилл Емельянов (Петелька) (г.о. Мытищи) — «Мальчики 10-12 лет».
- Анна Бакулина (b-girl Nyusha) (г.о. Клин) — «Девочки 12-15 лет».
- Степан Третьяков (Orlan) (Наро-Фоминский г.о.) — «Мальчики 13-15 лет».
В Дубай на фестиваль Dubai Open Breaking:
- Александра Вавилкина-Качанова (Vavi) (г.о. Мытищи) — «Девушки 16+».
- Дуэт O.P. Seven и Ruslan Footrockets (г.о. Домодедово) — «Брейкинг 16+ 2vs2».
В Японию на всемирный чемпионат World Dance Championship (WDC):
- Дуэт Кадета и Артема Сидорова (Одинцовский г.о.) — «Хип-хоп 2vs2».
Оценивало выступления конкурсантов поистине звездное жюри, в которое вошли легенды мировой уличной сцены из России, Южной Кореи, Бельгии, Германии, Голландии, Беларуси и Казахстана. Среди них: бельгиец Mighty Jimm (призер чемпионата Европы), немец Ben (многократный чемпион мира), кореец FE и голландец Skychief — организатор престижного фестиваля Breaking World Classic. Завершился гала-концерт зрелищным командным баттлом между сборными России и мира по брейкингу, а также ярким выступлением хедлайнера вечера — популярного певца Niletto.
Фестиваль предложил гостям полное погружение в хип-хоп культуру. В специальной зоне граффити лучшие российские райтеры создавали масштабные муралы на глазах у публики, демонстрируя искусство стрит-арта. Для всех желающих профессиональный хип-хоп танцор Ben из Германии провел эксклюзивный мастер-класс.
Фестиваль был организован АНО «Мособлпарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и партнерском участии Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.