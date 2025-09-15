Звёзды уличных танцев зажглись в Подольске: Определены победители масштабного фестиваля «Область танцевальных культур»

15 сентября 2025, 18:54

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Грандиозным гала-концертом в парке им. В. Талалихина завершился первый фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Масштабное событие, посвященное уличной танцевальной культуре, собрало рекордные 23 тысячи зрителей за один день. Общую аудиторию фестиваля с учетом отборочных туров можно смело оценить в 36 тысяч человек.





Фестиваль стал не просто ярким шоу, а настоящим трамплином для лучших танцоров Подмосковья. Они сражались за право представить Россию на престижных международных аренах в Дубае, Японии и Китае.

По итогам финальных баттлов были определены 10 победителей, которые отправятся покорять мировые чемпионаты.



Фото: Министерство культуры и туризма МО

В Китай на чемпионат Yingxiangli bboy battle XII 2026 поедут:

Иван Булгаков (Буря) (Павлово-Посадский г.о.) — номинация «Мальчики до 9 лет».

Александра Никифорова (Sasha_FAYANS) (г.о. Балашиха) — «Девочки до 11 лет».

Кирилл Емельянов (Петелька) (г.о. Мытищи) — «Мальчики 10-12 лет».

Анна Бакулина (b-girl Nyusha) (г.о. Клин) — «Девочки 12-15 лет».

Степан Третьяков (Orlan) (Наро-Фоминский г.о.) — «Мальчики 13-15 лет».

Фото: Министерство культуры и туризма МО



Александра Вавилкина-Качанова (Vavi) (г.о. Мытищи) — «Девушки 16+».

Дуэт O.P. Seven и Ruslan Footrockets (г.о. Домодедово) — «Брейкинг 16+ 2vs2».

Фото: Министерство культуры и туризма МО



Дуэт Кадета и Артема Сидорова (Одинцовский г.о.) — «Хип-хоп 2vs2».