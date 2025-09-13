Достижения.рф

В Егорьевске прошёл фестиваль «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского

Фото: пресс-служба администрации г.о. Егорьевск

Главный парк Егорьевска 13 сентября в восьмой раз стал центром творчества и детской радости. Там прошёл III областной фестиваль «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского, сообщили в пресс-службе администрации округа.



Фестиваль собрал более 160 анимационных работ из 50 городов России, включая Москву, Петербург, Екатеринбург и Подмосковье. Участники соревновались в номинациях, посвящённых экологии, патриотизму и творчеству Успенского.

Также посетители смогли пообщаться с другом фестиваля – композитором Григорием Гладковым, исполнить с ним известные песни, сфотографироваться с символом фестиваля – Пластилиновой Вороной и посетить мастер-классы по созданию мультфильмов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Егорьевск
Фестиваль, названный в честь одноимённого мультфильма, основали в 2018 году в память об Эдуарде Успенском – знаменитом писателе, уроженце Егорьевска, чьё имя сегодня часто звучит в культурных мероприятиях города. В центральном парке были созданы тематические площадки и скульптуры по мотивам его произведений – «Деревня Простоквашино», «Ящик с апельсинами», «Голубой вагон» и др.

Главными героями парка остаются Чебурашка, Крокодил Гена, Кот Матроскин и другие персонажи, которые создают атмосферу живого мультфильма для детей.

В церемонии награждения победителей приняли участие глава округа Дмитрий Викулов, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова и гендиректор егорьевской кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьёва, которая вручила участникам шоколадных ворон – специальные призы фестиваля.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Егорьевск
Викулов отметил, что фестиваль помогает воспитывать в детях любовь к культуре, истории и природе, что является основой для будущего региона.

Фестиваль прошёл на фоне празднования Дня города, став ярким событием, которое объединило жителей и гостей Егорьевска в атмосфере творчества и добра.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0