В Егорьевске прошёл фестиваль «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского
Главный парк Егорьевска 13 сентября в восьмой раз стал центром творчества и детской радости. Там прошёл III областной фестиваль «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского, сообщили в пресс-службе администрации округа.
Фестиваль собрал более 160 анимационных работ из 50 городов России, включая Москву, Петербург, Екатеринбург и Подмосковье. Участники соревновались в номинациях, посвящённых экологии, патриотизму и творчеству Успенского.
Также посетители смогли пообщаться с другом фестиваля – композитором Григорием Гладковым, исполнить с ним известные песни, сфотографироваться с символом фестиваля – Пластилиновой Вороной и посетить мастер-классы по созданию мультфильмов.
Фестиваль, названный в честь одноимённого мультфильма, основали в 2018 году в память об Эдуарде Успенском – знаменитом писателе, уроженце Егорьевска, чьё имя сегодня часто звучит в культурных мероприятиях города. В центральном парке были созданы тематические площадки и скульптуры по мотивам его произведений – «Деревня Простоквашино», «Ящик с апельсинами», «Голубой вагон» и др.
Главными героями парка остаются Чебурашка, Крокодил Гена, Кот Матроскин и другие персонажи, которые создают атмосферу живого мультфильма для детей.
В церемонии награждения победителей приняли участие глава округа Дмитрий Викулов, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова и гендиректор егорьевской кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьёва, которая вручила участникам шоколадных ворон – специальные призы фестиваля.
Викулов отметил, что фестиваль помогает воспитывать в детях любовь к культуре, истории и природе, что является основой для будущего региона.
Фестиваль прошёл на фоне празднования Дня города, став ярким событием, которое объединило жителей и гостей Егорьевска в атмосфере творчества и добра.
Читайте также: