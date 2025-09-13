В Егорьевске прошёл фестиваль «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского

13 сентября 2025, 20:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Егорьевск

Главный парк Егорьевска 13 сентября в восьмой раз стал центром творчества и детской радости. Там прошёл III областной фестиваль «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского, сообщили в пресс-службе администрации округа.