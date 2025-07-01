Адвокат БРИКС обратился в ЮНЕСКО после применения силы к российским журналистам в Баку

01 июля 2025, 11:01

Адвокат Мельников обратился в ЮНЕСКО по факту преследования журналистов в Баку

Фото: iStock/Ruma Aktar

В МИД России прибыл посол Азербайджана Рахман Мустафаев. Его вызвали в связи с недружественными действиями властей Азербайджана и из-за задержания российских журналистов, «к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий», пояснил МИД накануне. Напомним, что 30 июня Азербайджанская полиция пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. Сообщалось, что в офисе издания проводят операцию.





Директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации Журналистов БРИКС Иван Мельников в беседе с «Радио 1» рассказал, что направил обращение по преследованию журналистов генеральному директору ЮНЕСКО.





«В отношении журналистов безосновательно и незаконно была применена физическая сила и организованное воспрепятствование их законной журналисткой деятельности. Ассоциация Журналистов БРИКС выражает Вам свою обеспокоенность, ввиду происходящих событий, связанных с нарушением прав журналистов и права на свободу слова», — сообщил он.