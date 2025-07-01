Адвокат БРИКС обратился в ЮНЕСКО после применения силы к российским журналистам в Баку
Адвокат Мельников обратился в ЮНЕСКО по факту преследования журналистов в Баку
В МИД России прибыл посол Азербайджана Рахман Мустафаев. Его вызвали в связи с недружественными действиями властей Азербайджана и из-за задержания российских журналистов, «к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий», пояснил МИД накануне. Напомним, что 30 июня Азербайджанская полиция пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. Сообщалось, что в офисе издания проводят операцию.
Директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации Журналистов БРИКС Иван Мельников в беседе с «Радио 1» рассказал, что направил обращение по преследованию журналистов генеральному директору ЮНЕСКО.
«В отношении журналистов безосновательно и незаконно была применена физическая сила и организованное воспрепятствование их законной журналисткой деятельности. Ассоциация Журналистов БРИКС выражает Вам свою обеспокоенность, ввиду происходящих событий, связанных с нарушением прав журналистов и права на свободу слова», — сообщил он.
По словам адвоката, в соответствии с нормами Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах ООН, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Декларации о СМИ и правах человека, Декларации комитета министров о защите журналистов в ситуациях конфликта и напряжённости и других норм международного права:
- журналисты и другие работники СМИ должны пользоваться у себя в стране или за границей защитой (ст.3 декларации, принятой на 20-ой сессии ЮНЕСКО от 28.10.1978 г.);
- журналист в течении своей профессиональной деятельности находится под защитой законодательства всех стран участников конвенций, и их произвольные задержания, применение в отношении них силы, воспрепятствование профессиональной деятельности является недопустимым.