В офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» задержали двух «агентов ФСБ России под прикрытием»

30 июня 2025, 15:08

В Баку заявили о задержании двух агентов ФСБ России в офисе «Sputnik-Азербайджан»

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В ходе операции, проведённой силовиками Азербайджана в офисе российского агентства «Sputnik» в Баку, были задержаны двое сотрудников, которых местные СМИ называют агентами ФСБ России под прикрытием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.