В офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» задержали двух «агентов ФСБ России под прикрытием»
В ходе операции, проведённой силовиками Азербайджана в офисе российского агентства «Sputnik» в Баку, были задержаны двое сотрудников, которых местные СМИ называют агентами ФСБ России под прикрытием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что силовые службы и иные ведомства Азербайджана официально не коментировали эти сведения.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что российские дипломаты уже более двух часов не могут связаться с представителями и сотрудниками новостного агентства «Sputnik–Азербайджан». Здание, в котором располагается офис издания, в настоящее время оцеплено силовиками.
Читайте также: