Киселёв назвал несправедливостью происходящее с российским агентством Sputnik в Баку

30 июня 2025, 19:41

Киселёв: происходящее со Sputnik в Баку воспринимается как несправедливость

Дмитрий Киселёв (фото: kremlin.ru)

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв прокомментировал события, происходящие в представительстве российского информационного агентства Sputnik в Баку. Его слова приводит РИА Новости.





Напомним, что сегодня азербайджанские силовики нагрянули в офис издания. После стало известно о задержании двоих сотрудников, которых местные власти обвиняют в сотрудничестве с ФСБ России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что российские дипломаты на протяжении нескольких часов не могут связаться с представителями и сотрудниками «Sputnik–Азербайджан». Здание, в котором располагается офис издания, в настоящее время оцеплено силовиками. Представителей посольства России также не пустили в офис, добавила Захарова.



Киселёв, комментируя эту ситуацию, назвал происходящее несправедливостью.





«Претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан не было и нет. Формальности мы договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путём заключения межправительственного соглашения. В тех переговорах в МИД России я сам принимал участие, а делегацию России возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда же условились продолжить работу Sputnik Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку», – уточнил журналист.