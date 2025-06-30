Киселёв назвал несправедливостью происходящее с российским агентством Sputnik в Баку
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв прокомментировал события, происходящие в представительстве российского информационного агентства Sputnik в Баку. Его слова приводит РИА Новости.
Напомним, что сегодня азербайджанские силовики нагрянули в офис издания. После стало известно о задержании двоих сотрудников, которых местные власти обвиняют в сотрудничестве с ФСБ России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что российские дипломаты на протяжении нескольких часов не могут связаться с представителями и сотрудниками «Sputnik–Азербайджан». Здание, в котором располагается офис издания, в настоящее время оцеплено силовиками. Представителей посольства России также не пустили в офис, добавила Захарова.
Киселёв, комментируя эту ситуацию, назвал происходящее несправедливостью.
«Претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан не было и нет. Формальности мы договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путём заключения межправительственного соглашения. В тех переговорах в МИД России я сам принимал участие, а делегацию России возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда же условились продолжить работу Sputnik Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку», – уточнил журналист.Однако накануне стало известно, что Баку отменил визит в Москву. Причиной стало задержание в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана, которых обвинили в ранее совершённых убийствах.
Киселёв подчеркнул, что ситуация с журналистами выглядит как попытка ухудшить межгосударственные отношения. Также его возмутило, что сотрудников российского подразделения СМИ уводили с заломленными руками и нагнутой головой, «словно террористов».